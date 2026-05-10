Dia da Criança: 10 prendas para surpreender os mais pequenos

O dia 1 de junho é, para muitas famílias, uma data imperdível. E, se está já a pensar como pode presentear os seus mais novos, temos algumas sugestões para o Dia da Criança.

As crianças de hoje crescem rodeadas de tecnologia, têm gostos cada vez mais específicos e, acima de tudo, querem ser surpreendidas.

Num mercado recheado de opções, o desafio está em saber filtrar o que vale mesmo a pena.

Cada vez mais, a tendência aponta para prendas que combinam diversão com aprendizagem. De facto, com os pais mais atentos ao valor educativo do que é oferecido aos seus filhos, há cada vez mais produtos pensados para estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a curiosidade científica dos mais novos, sem que eles se apercebam que estão, afinal, a aprender.

Não obstante, uma gadget que seja útil e divertido pode, também, ser uma excelente prenda.

Sugestões para o Dia da Criança

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Acertar na prenda do Dia da Criança é mais fácil do que parece, desde que se conheça bem quem vai recebê-la. A lista que preparámos abrange um espetro alargado de idades, interesses e orçamentos.

Seja qual for a escolha, o que fica na memória das crianças raramente é o objeto em si, mas o que vivem ou aprendem com ele depois.