Microsoft prepara alteração do Menu Iniciar que vai mudar o Windows 11

A Microsoft está a preparar um novo menu Iniciar para o Windows 11 com mais opções de personalização, melhor desempenho e possibilidades para desactivar secções inteiras do sistema. Esta novidade vai mudar o Windows 1 e dar ainda mais aos utilizadores.

O Menu Iniciar vai mudar o Windows 11

O Windows 11 está a preparar uma das suas mudanças mais significativas dos últimos anos: uma reformulação completa do menu Iniciar. De acordo com informações reveladas, a Microsoft está a desenvolver uma nova versão baseada no WinUI 3 que visa melhorar tanto a personalização do sistema como o desempenho.

O objetivo é claro: dar aos utilizadores mais controlo sobre um dos elementos mais utilizados do sistema operativo. O novo menu Iniciar manterá um design semelhante ao atual, mas incorporará opções de configuração avançadas acessíveis nas definições do Windows.

Entre as novidades mais notáveis, estará a possibilidade de ativar ou desativar secções inteiras do menu. Por exemplo, os utilizadores poderão remover a área de recomendações ou toda a lista de aplicações, caso não a utilizem. A opção de escolher manualmente entre um layout compacto ou expandido também estará presente, algo que até então era decidido automaticamente pelo sistema com base no tamanho do ecrã.

Microsoft prepara mudanças importantes

Outra mudança importante é a melhoria na personalização do design geral. Atualmente, o menu Iniciar oferece opções limitadas, mas com esta atualização, os utilizadores poderão personalizar a sua experiência muito mais facilmente, sem depender das definições automáticas.

Além das alterações visuais, a Microsoft está também a trabalhar numa melhoria significativa de desempenho. O novo menu Iniciar será otimizado para responder mais rapidamente, mesmo sob carga pesada do sistema. Na versão atual do Windows 11, o menu pode demorar a abrir ou a reagir quando o processador está sobrecarregado, algo que esta atualização pretende corrigir.

A melhoria afetará também o sistema de pesquisa integrado no menu Iniciar, que se tornará mais fluído e preciso, permitindo digitar e encontrar resultados sem atrasos, mesmo em situações de elevada utilização do sistema. Esta reformulação faz parte de um projeto interno da Microsoft focado na melhoria da estabilidade e fluidez do sistema operativo.