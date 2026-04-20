Já se sabe quanto custará a condução autónoma (FSD) da Tesla na Europa

A autoridade de transportes holandesa aprovou a utilização da tecnologia FSD (Full Self-Driving) da Tesla na Europa. Agora que tem a porta aberta, fica a dúvida de quanto irá custar esta ajuda à condução que está acessível a todos.

7.500€ é muito? Tesla tem alternativa

A autoridade reguladora holandesa dos transportes aprovou o sistema de condiução autónoma a 10 de abril. Este sistema de condução totalmente autónoma da Tesla, o FSD (Full Self-Driving), já está implementado na Europa e é o primeiro do género. Os Países Baixos serão o primeiro país a experimentar o sistema antes da sua expansão para outros países europeus.

Esta funcionalidade custa 7.500€ "Supervised Autopilot" nos Model 3 e Model Y. Ainda não está ativa, mas está disponível para compra há vários anos no momento da encomenda do veículo ou remotamente num modelo já existente. Nos Países Baixos, a Tesla está a tentar conquistar clientes indecisos com uma nova oferta para o FSD.

Em vez de pagar um valor elevado antecipadamente e correr o risco de se desiludir, a marca americana oferece ainda uma subscrição mensal para testar o sistema. O serviço FSD (Fast Shifting) estará disponível por 99€/mês, proporcionando maior flexibilidade. Pode ser utilizado em momentos oportunos, embora o principal benefício do FSD esteja na utilização diária durante as deslocações.

FSD vai mudar a condução na Europa

Além do cruise control adaptativo e da centralização na faixa de rodagem, a condução supervisionada acrescenta a mudança automática de faixa, zonas de obras, espaços apertados, estradas sinuosas, sinais de paragem, fusões de faixas, peões e rotundas. As características incluídas são, portanto, bastante semelhantes às do FSD vendido nos Estados Unidos.

Semelhante, mas não idêntico: enquanto o FSD americano, por exemplo, possui um modo "Mad Max" mais agressivo na sua tomada de decisões, a versão europeia dará prioridade à cautela e à segurança, mesmo que isso signifique viagens mais longas. Outras funcionalidades, como o Smart Summon, que permite o controlo remoto do carro, também serão limitadas, pelo menos inicialmente.

Independentemente disso, a aprovação do regulador holandês continua a ser uma excelente notícia para a Tesla e para Elon Musk. O seu plano de remuneração, aprovado pelos acionistas, inclui, entre outras coisas, um nível que exige 10 milhões de assinaturas ativas do FSD como condição para a aquisição das suas ações. Apenas um milhão de assinaturas foram validadas no quarto trimestre de 2025. Sem dúvida, o lançamento iminente do FSD na Europa aumentará este número.