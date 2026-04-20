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Aterros em Portugal estão a ficar cheios e os portugueses têm 5 anos para mudar hábitos

· Planeta 7 Comentários

Imagem: Barlavento

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Manuel says:
    20 de Abril de 2026 às 10:44

    Tenho colegas que dizem que não reciclam porque nao lhes pagam para isso… vejo diariamente nos caixotes do lixo ao lado de contentores de reciclagem, materiais reciclaveis. Infelizmente os portugues so aprendem com castigos, logo, ha que multar quem nao seja civilizado.

    Responder
    • Ricardo says:
      20 de Abril de 2026 às 10:53

      Também vejo muito disso, ao mesmo tempo há também muito trabalho a fazer pelas autarquias. Em Odivelas, por exemplo, há muitos sitios onde não existem pontos de reciclagem, ou se existem estão muito longe de onde as pessoas moram.

      Responder
  2. orelhas says:
    20 de Abril de 2026 às 10:48

    é simples, em vez de se investir em infraestruturas de reciclagem centralizada e/ou soluções de WtE, toca a aumentar impostos e aplicar mais taxas para sacar uns cobres ao pessoal, com “a desculpa” que temos que mudar hábitos… Portugal a ser Portugal

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  3. Alberto Grijó says:
    20 de Abril de 2026 às 10:49

    Reparar antes de deitar fora…
    Concordo plenamente. Mas há um problema a resolver primeiro. Forçar os fabricantes a reparar cobrando valores baixos que compense mais reparar do que comprar novo.

    Responder
  4. rui says:
    20 de Abril de 2026 às 10:52

    Nunca vi o dito ecoponto castanho, nem sequer sabia da sua existência, quanto ao resto, quando me provarem que há efetivamente reciclagem e não houver malta a por air tags nos contentores e ir tudo parar ao aterro ai penso no assunto, dito isto se comprar um movel no IKEA o cartão vai para o ecoponto ou se fizer uma festa em casa as bebidas de vidro também, mas no dia a dia nas pequenas coisas não há tempo, paciência e espaço para sacos separados.

    Responder
  5. David Guerreiro says:
    20 de Abril de 2026 às 11:01

    É uma treta, culpar os portugueses de tudo. Há imensa coisa que vai para o aterro porque simplesmente não existe circuito de recolha dedicado, especialmente plásticos. Nos ecopontos amarelos é apenas embalagens de plástico e metal. Tudo o resto que seja metal e plástico, mas não sejam embalagens é para o lixo indiferenciado. Um cabo de esfregona metálico, não pode ser colocado no ecoponto, mas depois também não há local onde o depositar, a não ser um ferro velho. O mesmo é com um balde de plástico partido, não pode ir para o ecoponto, mas também não há recolha desse tipo de plástico. O mesmo é vidro de uma janela, não pode ir para o ecoponto do vidro, tem de ir para o lixo indiferenciado. Na Alemanha existem circuitos de recolha de mais tipos de resíduos e que se evitam ir para os aterros. Não é apenas culpa dos portugueses, mas também muito culpa dos governos, e até da indústria que faz embalagens complicadas.

    Responder
  6. mojorisin says:
    20 de Abril de 2026 às 11:11

    é incenerar

    Responder

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