Aterros em Portugal estão a ficar cheios e os portugueses têm 5 anos para mudar hábitos

O alerta é claro e direto: mais de metade do lixo que produzimos ainda vai para aterros e, além dos que já existem estarem quase no limite, construir novos é simplesmente impossível.

Na semana passada, na apresentação do documento Visão Ambiente 2030: Desafios e Oportunidades, que junta 24 artigos de opinião de especialistas sobre temas como o ar, o clima, a água, a energia e os resíduos, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, não deixou margem para dúvidas. O diagnóstico é preocupante.

Em 2000, foi encerrada a última lixeira e foram criadas infraestruturas de recolha e tratamento. Contudo, nos últimos sete anos o país praticamente parou na recolha seletiva.

O resultado é o envio para aterro de mais de 50% dos resíduos, numa abordagem insustentável para o país, cujo tempo para resolver o problema está a esgotar-se.

Temos de produzir menos resíduos, temos de separar mais em nossas casas.

Alertou Pimenta Machado, presidente da APA, acrescentando que os portugueses têm cerca de cinco anos para "mudar de vida", conforme citado pela agência Lusa.

Uma vez que construir novos aterros está fora de questão, o foco tem de estar nos biorresíduos, que representam entre 38 e 40% de tudo o que deitamos fora, e que são decisivos para melhorar os indicadores nacionais e cumprir as metas europeias.

O litoral está a perder terreno para o mar

Os resíduos não são o único problema. Pimenta Machado alertou igualmente para a erosão costeira: cerca de 20% do litoral português está em erosão, numa zona onde vive grande parte da população.

Já foram perdidos 1400 hectares para o mar, que não vão ser recuperados. Só com as tempestades deste ano, em vários locais, o mar avançou entre 20 e 30 metros.

Por isso, a APA está a desenvolver um plano de ações urgentes, com algumas medidas a serem implementadas até à época balnear.

Qualidade do ar: mais um prazo que se aproxima

Em 2030 entra em vigor uma nova diretiva europeia que reduz para metade os limites admissíveis de partículas em suspensão e dióxido de enxofre. Portugal tem quatro anos para se preparar.

Neste âmbito, há boas notícias: no último trimestre, Portugal foi o terceiro país europeu com maior incorporação de energia renovável na produção de eletricidade.

Apesar disso, o caminho ainda é longo, e o relógio está a contar.

Como fazer a nossa parte?

Como uma mensagem clara de necessidade de mudança, eis algumas dicas do que podemos fazer, cada um de nós, para apaziguar o problema.

Separar melhor o lixo em casa

O maior ganho está nos biorresíduos - ou seja, restos de comida, cascas, borra de café, entre outros -, pois representam quase 40% do lixo doméstico e na maioria das casas ainda vai tudo para um saco preto, indiferenciado.

O ecoponto castanho existe precisamente para isso, e o composto gerado pode ser usado em agricultura e jardins.

Comprar com mais consciência

Planear as refeições antes de ir às compras, bem como ter uma lista, reduz drasticamente o desperdício alimentar. Aliás, estima-se que cerca de um terço da comida produzida no mundo é desperdiçada.

Menos comida no lixo significa menos pressão nos aterros e pode até significar poupança, no final do mês.

Usar o ecoponto corretamente

Portugal tem infraestrutura, pelo que o problema está no uso que os cidadãos fazem dela: papel não é no amarelo; cartão com gordura não pode ser reciclado.

Saber para onde vai cada resíduo faz toda a diferença. A Sociedade Ponto Verde e a Lipor têm guias práticos online.

Reduzir embalagens desnecessárias

Preferir produtos a granel, levar saco reutilizável, escolher marcas com menos packaging: pequenas decisões que, em escala, têm impacto real na quantidade de resíduos gerados.

Reparar antes de deitar fora

A cultura do "usa e deita fora" é um dos motores do problema. Reparar eletrodomésticos, roupa e eletrónicos, ou doá-los em vez de os descartar, mantém materiais fora dos aterros por mais tempo.

Fazer compostagem em casa

Esta dica mais arrojada destina-se a quem tem jardim ou varanda, que acomode uma composteira doméstica, permitindo transformar restos orgânicos em adubo.

Alguns municípios oferecem composteiras subsidiadas ou mesmo gratuitas, pelo que vale a pena verificar junto da Câmara ou Junta de Freguesia.

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