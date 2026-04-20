Aterros em Portugal estão a ficar cheios e os portugueses têm 5 anos para mudar hábitos
O alerta é claro e direto: mais de metade do lixo que produzimos ainda vai para aterros e, além dos que já existem estarem quase no limite, construir novos é simplesmente impossível.
Na semana passada, na apresentação do documento Visão Ambiente 2030: Desafios e Oportunidades, que junta 24 artigos de opinião de especialistas sobre temas como o ar, o clima, a água, a energia e os resíduos, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, não deixou margem para dúvidas. O diagnóstico é preocupante.
Em 2000, foi encerrada a última lixeira e foram criadas infraestruturas de recolha e tratamento. Contudo, nos últimos sete anos o país praticamente parou na recolha seletiva.
O resultado é o envio para aterro de mais de 50% dos resíduos, numa abordagem insustentável para o país, cujo tempo para resolver o problema está a esgotar-se.
Temos de produzir menos resíduos, temos de separar mais em nossas casas.
Alertou Pimenta Machado, presidente da APA, acrescentando que os portugueses têm cerca de cinco anos para "mudar de vida", conforme citado pela agência Lusa.
Uma vez que construir novos aterros está fora de questão, o foco tem de estar nos biorresíduos, que representam entre 38 e 40% de tudo o que deitamos fora, e que são decisivos para melhorar os indicadores nacionais e cumprir as metas europeias.
O litoral está a perder terreno para o mar
Os resíduos não são o único problema. Pimenta Machado alertou igualmente para a erosão costeira: cerca de 20% do litoral português está em erosão, numa zona onde vive grande parte da população.
Já foram perdidos 1400 hectares para o mar, que não vão ser recuperados. Só com as tempestades deste ano, em vários locais, o mar avançou entre 20 e 30 metros.
Por isso, a APA está a desenvolver um plano de ações urgentes, com algumas medidas a serem implementadas até à época balnear.
Qualidade do ar: mais um prazo que se aproxima
Em 2030 entra em vigor uma nova diretiva europeia que reduz para metade os limites admissíveis de partículas em suspensão e dióxido de enxofre. Portugal tem quatro anos para se preparar.
Neste âmbito, há boas notícias: no último trimestre, Portugal foi o terceiro país europeu com maior incorporação de energia renovável na produção de eletricidade.
Apesar disso, o caminho ainda é longo, e o relógio está a contar.
Como fazer a nossa parte?
Como uma mensagem clara de necessidade de mudança, eis algumas dicas do que podemos fazer, cada um de nós, para apaziguar o problema.
- Separar melhor o lixo em casa
O maior ganho está nos biorresíduos - ou seja, restos de comida, cascas, borra de café, entre outros -, pois representam quase 40% do lixo doméstico e na maioria das casas ainda vai tudo para um saco preto, indiferenciado.
O ecoponto castanho existe precisamente para isso, e o composto gerado pode ser usado em agricultura e jardins.
- Comprar com mais consciência
Planear as refeições antes de ir às compras, bem como ter uma lista, reduz drasticamente o desperdício alimentar. Aliás, estima-se que cerca de um terço da comida produzida no mundo é desperdiçada.
Menos comida no lixo significa menos pressão nos aterros e pode até significar poupança, no final do mês.
- Usar o ecoponto corretamente
Portugal tem infraestrutura, pelo que o problema está no uso que os cidadãos fazem dela: papel não é no amarelo; cartão com gordura não pode ser reciclado.
Saber para onde vai cada resíduo faz toda a diferença. A Sociedade Ponto Verde e a Lipor têm guias práticos online.
- Reduzir embalagens desnecessárias
Preferir produtos a granel, levar saco reutilizável, escolher marcas com menos packaging: pequenas decisões que, em escala, têm impacto real na quantidade de resíduos gerados.
- Reparar antes de deitar fora
A cultura do "usa e deita fora" é um dos motores do problema. Reparar eletrodomésticos, roupa e eletrónicos, ou doá-los em vez de os descartar, mantém materiais fora dos aterros por mais tempo.
- Fazer compostagem em casa
Esta dica mais arrojada destina-se a quem tem jardim ou varanda, que acomode uma composteira doméstica, permitindo transformar restos orgânicos em adubo.
Alguns municípios oferecem composteiras subsidiadas ou mesmo gratuitas, pelo que vale a pena verificar junto da Câmara ou Junta de Freguesia.
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Imagem: Barlavento
Neste artigo: aterro sanitário
Tenho colegas que dizem que não reciclam porque nao lhes pagam para isso… vejo diariamente nos caixotes do lixo ao lado de contentores de reciclagem, materiais reciclaveis. Infelizmente os portugues so aprendem com castigos, logo, ha que multar quem nao seja civilizado.
Também vejo muito disso, ao mesmo tempo há também muito trabalho a fazer pelas autarquias. Em Odivelas, por exemplo, há muitos sitios onde não existem pontos de reciclagem, ou se existem estão muito longe de onde as pessoas moram.
é simples, em vez de se investir em infraestruturas de reciclagem centralizada e/ou soluções de WtE, toca a aumentar impostos e aplicar mais taxas para sacar uns cobres ao pessoal, com “a desculpa” que temos que mudar hábitos… Portugal a ser Portugal
Reparar antes de deitar fora…
Concordo plenamente. Mas há um problema a resolver primeiro. Forçar os fabricantes a reparar cobrando valores baixos que compense mais reparar do que comprar novo.
Nunca vi o dito ecoponto castanho, nem sequer sabia da sua existência, quanto ao resto, quando me provarem que há efetivamente reciclagem e não houver malta a por air tags nos contentores e ir tudo parar ao aterro ai penso no assunto, dito isto se comprar um movel no IKEA o cartão vai para o ecoponto ou se fizer uma festa em casa as bebidas de vidro também, mas no dia a dia nas pequenas coisas não há tempo, paciência e espaço para sacos separados.
É uma treta, culpar os portugueses de tudo. Há imensa coisa que vai para o aterro porque simplesmente não existe circuito de recolha dedicado, especialmente plásticos. Nos ecopontos amarelos é apenas embalagens de plástico e metal. Tudo o resto que seja metal e plástico, mas não sejam embalagens é para o lixo indiferenciado. Um cabo de esfregona metálico, não pode ser colocado no ecoponto, mas depois também não há local onde o depositar, a não ser um ferro velho. O mesmo é com um balde de plástico partido, não pode ir para o ecoponto, mas também não há recolha desse tipo de plástico. O mesmo é vidro de uma janela, não pode ir para o ecoponto do vidro, tem de ir para o lixo indiferenciado. Na Alemanha existem circuitos de recolha de mais tipos de resíduos e que se evitam ir para os aterros. Não é apenas culpa dos portugueses, mas também muito culpa dos governos, e até da indústria que faz embalagens complicadas.
é incenerar