Windows 11 traz novidade permite continuar no PC o que estava a fazer no Android

A Microsoft quer aproximar ao máximo o Windows 11 e o Android. Já mostrou várias formas sobre como o fazer e prepara mais novidades. Em breve, poderá transferir automaticamente e-mails, a internet ou as músicas que estava a ouvir do seu telemóvel Android para o computador.

A Microsoft continua a adicionar novas funcionalidades ao Windows 11 para o incentivar a ligar o smartphhone ao PC. O mais recente permite continuar a fazer o que se estava a fazer no smartphone Android no PC. Por agora, o Windows 11 e iOS não se dão muito bem.

Para já, começou com o Spotify, uma decisão interessante, pois seria lógico fazer o mesmo com algumas das suas aplicações, como o Email ou similares. Mas suponho que a Microsoft queira demonstrar que também funcionará com aplicações de terceiros. O seu sonho seria fazê-lo com um Windows Phone, certamente que era essa a sua intenção há anos atrás. A realidade obriga-o a fazê-lo com os telemóveis Android .

A primeira coisa a fazer é ligar qualquer smartphone ao PC Windows via Bluetooth. Também terá de se ter a app Link to Windows instalado no smartphone. Obviamente, terá de se instalar a atualização do Windows 11 Insider Preview Build 26200.5761 (KB5064093), disponível no Canal do Programador, que inclui esta funcionalidade. Ela deverá estar disponível para todos em breve.

A partir de agora, ao utilizar uma aplicação no dispositivo móvel compatível com a funcionalidade “Retomar” do Windows 11, irá aparecer um ícone na barra de tarefas do PC. Este convida a retomar a utilização da aplicação no computador. O texto diz: “Continue do seu telefone. Spotify, continue neste PC”.

Atualmente, funciona apenas com o Spotify. A aplicação de música será aberta no PC e carregará a música ou podcast do smartphone, permitindo continuar de onde parou. Obviamente, ambos os dispositivos devem estar a utilizar a mesma conta do Spotify. Se não tiver a aplicação instalada, esta será descarregada automaticamente e solicitará que se faça login com a conta.

A Microsoft planeia expandir esta nova funcionalidade do Windows 11 para outras aplicações, mas não informou quais. É uma opção interessante, pelo que se espera que a Microsoft a implemente em outras aplicações amplamente utilizadas em ambos os dispositivos, como browsers, documentos, vídeos, mensagens, etc.