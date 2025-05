Rotas alternativas desaparecem do Google Maps e ninguém sabe o porquê

A função de rotas alternativas no Google Maps é uma das suas funções mais úteis deste serviço. Sugere rotas um pouco mais lentas ou mais rápidas em tempo real e oferece flexibilidade aos condutores quando estes precisam de ter em conta o trânsito ou as obras. Mas, e para muitos utilizadores, essas sugestões aparentemente desapareceram sem que se saiba o porquê.

Rotas alternativas desaparecem do Google Maps

Muitos utilizadores notaram um problema frustrante em que as rotas alternativas deixaram de aparecer no Google Maps para Android e Android Auto. Parece ser uma falha e já está a acontecer há algumas semanas e que curiosamente não tem nenhuma solução à vista para ser ultrapassada de forma simples.

As pessoas têm reportado o problema no Reddit e nos fóruns oficiais da Google. As queixas vêm tanto de utilizadores do Android Auto como de outras que usam a aplicação móvel diretamente. A funcionalidade é uma parte essencial da experiência do Google Maps há anos, o que a torna mais percetível quando, de repente, não está disponível.

O problema parece ser uma falha introduzida em versões recentes da aplicação ou atualizações do lado do servidor. Parece que isto não está a afetar a versão CarPlay do Google Maps da Apple. A Google não confirmou nem comentou o problema, algo que é normal nestas situações e com a gigante das pesquisas.

Ninguém sabe o porquê desta falha estranha

Esta não é a primeira vez que o Google Maps é afetado por um bug que afeta as principais funcionalidades. Um bug causou estragos nos horários dos utilizadores no início deste ano, e a aplicação estava constantemente a falhar após uma atualização do Android 14 no ano passado. As falhas em rotas alternativas também ocorreram de tempos a tempos, mas nunca no volume que estamos a ver agora.

Não existe uma solução alternativa fiável no momento. É possível tentar reiniciar a aplicação, limpar a cache ou até mesmo reiniciar o telefone, mas os utilizadores relatam que nenhum destes métodos funcionou. Alguns recorreram à visualização prévia das rotas antes de começar a conduzir, como se fosse 2005 ou algo do género.

No entanto, parece que a solução é aguardar, pelo menos até a Google lançar uma correção ou até mesmo reconhecer o problema. O Google Maps é uma ferramenta tão essencial para milhões de pessoas que qualquer degradação na sua navegação causa problemas.