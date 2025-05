Codex é um agente de IA da OpenAI focado em ajudar na programação

A OpenAI apresentou o Codex, um agente de IA que se pode programar de forma autónoma. Os criadores do ChatGPT anteciparam-se à Google ao Gemini, com um anúncio oficial. O Codex consegue lidar com diversas tarefas de engenharia de software e pode tornar-se um auxiliar para os programadores humanos.

Codex é um agente de IA da OpenAI

De acordo com uma publicação no blog da OpenAI, o Codex é o agente de codificação mais avançado alguma vez criado. Esta IA baseia-se no codex-1, uma versão do modelo o3 otimizada para a engenharia de software, que foi treinada utilizando tarefas de programação real. A empresa afirma que o seu agente foi concebido para escrever código no estilo humano e pode adaptar-se às necessidades do utilizador.

O Codex está integrado na interface do ChatGPT e está disponível a qualquer momento. Para aceder às suas funções, basta digitar a instrução (prompt) e premir o botão "Código". O agente executará então as tarefas atribuídas e fornecerá o resultado para revisão final., A beleza do Codex em comparação com outros assistentes é que este agente OpenAI processa cada tarefa de forma independente num ambiente isolado.

Os utilizadores podem rever o progresso em tempo real, como visto em características como o detalhe do ChatGPT. O agente de IA é capaz de ler e editar ficheiros, executar comandos, corrigir erros e realizar testes, entre outras funções. A OpenAI afirma que o Codex pode lidar com múltiplas tarefas de engenharia de software em simultâneo e fornece provas verificáveis ​​das suas ações.

Está focado em ajudar na programação

O utilizador terá os registos de terminal e as saídas de teste à mão para rever cada parte do processo. A empresa acrescentou que o seu agente de codificação pode demorar entre 1 a 30 minutos para completar cada tarefa. Outra característica notável é que o Codex é executado numa máquina virtual isolada na nuvem.

Por motivos de segurança, o processo é executado offline, pelo que o agente dependerá apenas do código fornecido, dos repositórios do GitHub ou de dependências pré-instaladas e pré-configuradas. A OpenAI quer evitar fugas, especialmente nos casos em que uma empresa partilha código-fonte confidencial. Além da programação autónoma, o Codex também pode ajudar os programadores a analisar o código através do botão "Faça uma pergunta".

A OpenAI referiu que o codex-1 gera código mais limpo que o o3 e integra-se com os fluxos de trabalho padrão. O Codex está disponível a partir de hoje para os utilizadores do ChatGPT Pro, Enterprise e Team em todo o mundo. A OpenAI está a oferecer acesso ilimitado nas primeiras semanas, com planos de expansão para utilizadores com contas Plus e Education. A empresa não revelou se o agente será lançado para utilizadores gratuitos, embora tenha dito que oferecerá planos acessíveis.