Google traz mais uma mudança na pesquisa e acaba com um dos seus clássicos

A Google parece estar a acelerar a mudança. Depois de trocar o seu icónico logótipo “G” por um mais colorido e moderno, acrescenta agora uma alteração grande, mas desta vez relacionada com um dos botões que sempre acompanhou as pesquisas. É um possível adeus ao conhecido “sinto-me com sorte” e chegada da IA.

Google traz mais uma mudança na pesquisa

Este botão que está embutido no motor de pesquisa do Google há muito tempo pode ser relegado para segundo plano por outra das mudanças mais importantes. É hora de trazer a IA generativa para este campo e isso vai acontecer. Para isso, a Google quer colocar bem à frente do utilizador esta novidade.

A gigante das pesquisas agiu rapidamente e pode em breve substituir o botão “Sinto-me com sorte” pelo “Modo IA”. Este sempre nos levou a um site focado nos motores de pesquisa, mas a inteligência artificial responde às exigências de milhões de utilizadores que preferem respostas em linguagem natural para determinadas consultas.

Um grande número de utilizadores encontraram o novo botão e foi mostrado de formas diferentes. Isto sugere que a Google ainda não tem a certeza de como o implementar definitivamente. Uma das integrações substitui o botão “Sinto-me com sorte” pelo novo botão Modo IA. Neste desenvolvimento, o contorno com as cores do Google utiliza o gradiente que também foi visto no novo logótipo “G” do Google.

Desta vez acaba com um dos seus clássicos

A outra proposta é o acesso direto ao modo IA na própria barra de pesquisa, deixando os outros dois botões nos seus locais habituais. Esta integração é outra adição interessante ao atalho já disponível na barra de endereços, permitindo-lhe escrever rapidamente gemini.google.com e ir diretamente para a IA da Google.

A Google, como é normal nestas situações, respondeu e revelou que “de tempos a tempos, testamos diferentes formas de os utilizadores acederem aos nossos recursos mais úteis. Esta é apenas uma de muitas experiências”.

Atualmente não se sabe se a Google irá implementar esta mudança no motor de pesquisa, uma vez que este é ainda um teste. Sseria uma mudança muito radical para o que o google.com sempre foi. Embora seja perfeitamente compreensível, dada a crescente popularidade das consultas feitas à IA generativa com o ChatGPT, que se tornou o chatbot favorito de milhões de pessoas em todo o mundo.