Google vai permitir mudar o endereço @gmail.com sem perder dados nem conta

A Google está a preparar uma novidade há muito aguardada por utilizadores antigos do Gmail. A empresa confirmou que está a implementar, de forma gradual, uma opção que permitirá alterar o endereço @gmail.com associado à conta, mantendo todo o histórico, dados e acessos intactos.

Uma solução para endereços antigos e pouco formais

Muitos utilizadores criaram contas Gmail há mais de uma década, numa fase em que a escolha do endereço não teve grande ponderação. O problema surge quando esse email passa a ser usado em contextos profissionais, institucionais ou oficiais, tornando-se pouco adequado.

Criar uma nova conta Google não é uma solução prática. Além de implicar a perda de anos de dados sincronizados, obriga também a alterar logins em dezenas de serviços, como redes sociais, plataformas de streaming ou lojas online.

Como vai funcionar a alteração do endereço Gmail

Segundo informações de um documento de apoio da Google, a funcionalidade permitirá substituir o endereço principal terminado em @gmail.com por outro, igualmente @gmail.com, mas com um nome diferente.

O endereço original não será eliminado. Ambos os emails irão apontar para a mesma conta Google, recebendo mensagens no mesmo local e permitindo o login com qualquer um deles. Desta forma, o utilizador pode manter o endereço antigo para serviços já associados e usar o novo para comunicações mais formais.

Sem impacto nos dados nem nos serviços

A Google garante que a alteração do endereço não afeta qualquer conteúdo da conta. Emails, fotografias, mensagens, ficheiros no Drive e restantes serviços permanecem inalterados. Não será necessário migrar dados nem reconfigurar a conta.

Há, no entanto, algumas limitações. Cada conta poderá ter até três endereços Gmail adicionais associados. Além disso, só será possível criar um novo endereço a cada 12 meses, obrigando a um intervalo de um ano entre alterações.

Disponibilidade ainda sem data confirmada

A funcionalidade está a ser implementada de forma gradual e ainda não foi anunciada oficialmente a sua disponibilidade global. Para já, sabe-se apenas que a Google está a testar e a preparar esta opção, que deverá chegar primeiro a um número limitado de utilizadores.

Quando for lançada em definitivo, esta mudança poderá representar uma melhoria significativa na gestão da identidade digital para milhões de utilizadores do Gmail em todo o mundo.