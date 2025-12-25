Segurança Social: há mais um certificado que pode pedir online

Como temos vindo a referir, o portal da segurança social oferece cada vez mais serviços. Recentemente foi disponibilizado mais um serviço. Saiba o que é.

Sabia que o pedido de certificação de doença profissional pode ser feito no Portal da Segurança Social, de forma simples, fácil e sem necessitar de se deslocar a um Serviço de Atendimento.

A certificação de doença profissional é um processo de reconhecimento pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, tendo por base a doença participada e uma avaliação clínica por médicos especialistas na doença, dando lugar a apoios sociais, de carácter pecuniário ou em espécie.

Como pedri certificação de doença profissional?

Para realizar o pedido aceda ao menu “Doença” > “Doença Profissional” e siga as instruções.

A Segurança Social continua a trabalhar para disponibilizar mais serviços digitais que simplifiquem a vida das pessoas e garantam uma maior celeridade no tratamento dos pedidos.