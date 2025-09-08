Bónus nas reformas chegam hoje! Saiba quanto vai receber a mais…
Hoje é dia de alguns pensionistas terem mais uns "trocos" nas suas contas. Pensões até 1 567,50 € (brutos mensais) recebem hoje um suplemento extraordinário pontual. Saiba quanto deve ganhar.
De acordo com as informações, este suplemento extraordinário deverá abranger os pensionistas do regime geral da Segurança Social e os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações que recebam pensões até 1567,50 euros.
Quanto é o suplemento extraordinário para pensionistas?
- 200 € para pensões até 522,50 €
- 150 € para pensões entre 522,50 € e 1 045 €
- 100 € para pensões entre 1 045 € e 1 567,50 €
Este suplemento, a ser pago apenas uma vez, terá um custo de cerca de 400 milhões de euros para o Estado e abrangerá mais de dois milhões de pensionistas, o que representa aproximadamente 90% dos reformados em Portugal.
Este suplemento não terá retenção na fonte, permitindo que os beneficiários recebam o montante por inteiro. Contudo, será incluído na declaração de IRS do próximo ano como rendimento adicional, ficando sujeito a tributação.
Serão beneficiados com este bónus, os pensionistas por invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de Segurança Social, os pensionistas por aposentação, reforma e sobrevivência da Caixa Geral de Aposentações e os da banca.