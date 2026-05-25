Google quer inovar a Play Store e muda como se cancela subscrições no Android

A Play Store do Android, a conhecida loja de apps da Google, está prestes a mudar. Do que foi revelado, esta passará a ofercer ainda mais aos utilizadores, em especial quando estes querem cancelar subscrições no Android. A ideia é reter utilizadores e já sabe como o fazer.

Google quer inovar a Play Store

A Google Play Store vai permitir aos programadores oferecer planos mais baratos antes de os utilizadores cancelarem as suas subscrições. Esta mudança procura reduzir a rotatividade de utilizadores e fidelizar os subscritores. A Google está a preparar uma grande mudança na gestão de subscrições dentro da Play Store. Esta poderá alterar a forma como milhões de utilizadores cancelam serviços no Android .

A nova funcionalidade não elimina a opção de cancelamento da subscrição. Introduz um passo adicional. Antes de confirmar o cancelamento, o sistema pode exibir alternativas mais baratas ou planos reduzidos oferecidos pela própria produtora. Na prática, isto significa que, quando um utilizador tenta cancelar uma subscrição, verá não só as opções clássicas "cancelar" ou "manter".

Também haverá opções intermédias, como versões mais baratas do serviço. A Google explicou que esta funcionalidade faz parte de uma nova API de gestão de assinaturas que permitirá aos programadores modificar planos diretamente nas suas aplicações. O objetivo é reduzir os cancelamentos e incentivar os utilizadores a permanecerem no ecossistema pago, mesmo nos planos mais básicos.

Muda como cancelar subscrições no Android

Do ponto de vista do utilizador, a empresa garante que o processo se manterá claro e acessível. Isto sem quaisquer obstáculos adicionais ou passos obrigatórios. No entanto, a simples introdução de ofertas no momento do cancelamento já representa uma mudança significativa na experiência do utilizador.

Esta mudança está em linha com uma tendência cada vez mais comum nas plataformas digitais. Priorizar a retenção de utilizadores em detrimento da perda direta de subscritores, especialmente em serviços com um modelo de pagamento recorrente.

Juntamente com esta mudança, a Google está também a expandir outras funcionalidades da Play Store. Falamos das recomendações de aplicações integradas no Gemini e as novas ferramentas de descoberta dentro do seu ecossistema.