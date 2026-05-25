Como funciona o sistema “Call of Duty” que a Ucrânia criou para recompensar soldados

A guerra moderna ganhou uma camada de gamificação, com as tropas ucranianas a poderem acumular pontos por baixas russas e trocarem-nos por drones e sistemas de guerra eletrónica. Eis o sistema "Call of Duty" que a Ucrânia criou para recompensar os seus soldados.

A guerra na Ucrânia tem sido palco de inovações militares sem precedentes, e esta pode ser a mais surpreendente de todas.

O país lançou um sistema de pontuação para unidades de combate que recompensa diretamente o desempenho no campo de batalha com equipamento real para continuar a combater.

O sistema ePoints

Lançado em 2024 e atualizado recentemente, o sistema ucraniano ePoints permite que as unidades submetam dados das suas missões para verificação, convertendo cada ação tática em pontos.

Por exemplo, matar um soldado russo vale 12 pontos; feri-lo rende oito; e destruir hardware militar, sistemas de guerra eletrónica ou posições inimigas também entra na conta.

Esses pontos são depois gastos num marketplace online chamado Brave1, onde as unidades podem adquirir veículos terrestres não tripulados, drones de asa fixa, drones First-Person View (FPV) e sistemas de guerra eletrónica.

Entre os equipamentos disponíveis está o drone Nemesis, que já terá sido usado contra artilharia russa, abrigos militares e alvos navais no Mar Negro.

Um sistema de pontos que promove a meritocracia

Ao The Times, via NDTV, o tenente-coronel Denys Poliachenko, chefe da Direção de Sistemas Não Tripulados do 7.º Corpo ucraniano, explicou que o modelo liga diretamente o esforço de combate ao acesso a meios. Ou seja, os soldados percebem que estão simultaneamente a defender o país e a ganhar o equipamento de que precisam.

Além disso, todas as unidades de primeira linha aparecem num ranking público, tal como acontece num jogo como o "Call of Duty".

A lógica é a de uma competição saudável que impulsiona o rendimento operacional.

O sistema beneficia, também, as empresas de defesa ucranianas, com Oleg Rogynskyy, fundador da Uforce, a destacar que o marketplace dá às empresas feedback direto sobre a eficácia dos seus produtos em combate real, algo raro no setor.

É um sistema muito meritocrático.

Ucrânia adota modelo descentralizado

Uma das características mais notáveis do ePoints é a sua lógica descentralizada. Enquanto a decisão de compras recai normalmente sobre os altos comandos militares, na Ucrânia são os comandantes de brigada, no terreno, quem decide o que comprar.

Esta abordagem reflete uma filosofia mais ampla de adaptação rápida, a mesma que tem levado Kiev a apostar fortemente em drones de longo alcance para ataques dentro do território russo.

Assim, o ePoints apresenta-se como mais do que uma curiosidade tecnológica. Trata-se de um sinal de como a Ucrânia continua a reinventar a guerra moderna, desafiando os modelos militares tradicionais.

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