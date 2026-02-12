Chinesa Zhipu AI lança o GLM-5, modelo focado em programação que bate o Gemini 3 Pro

A empresa chinesa de inteligência artificial (IA), Zhipu AI, anunciou o seu mais recente modelo de topo, o GLM-5. Este lançamento representa um passo enorme na acesa competição tecnológica que se vive no país, especialmente no que toca ao desenvolvimento de novos modelos de linguagem.

Da programação à "engenharia agêntica"

Num mercado cada vez mais competitivo e com o Festival da Primavera a aproximar-se, a Zhipu AI, conhecida internacionalmente como Z.ai, apresentou o GLM-5, um modelo que se destaca por um avanço notável nas suas capacidades de programação.

Segundo a empresa, este novo modelo marca uma transição fundamental no desenvolvimento de IA, evoluindo do "vibe coding" para a "engenharia agêntica".

Este novo paradigma refere-se à automação da programação em larga escala, impulsionada pelo desempenho aprimorado do novo modelo.

Desempenho do GLM-5 nos benchmarks

O impacto do anúncio foi imediato e refletiu-se nos mercados financeiros. As ações da Zhipu AI, listada oficialmente como Knowledge Atlas Technology na bolsa de Hong Kong, dispararam 28,7%, atingindo hoje os 402 dólares de Hong Kong.

De acordo com testes internos divulgados pela própria empresa, o GLM-5 alcançou pontuações de topo para modelos open-source em áreas cruciais como a programação e o desempenho agêntico.

A Zhipu AI afirma que o seu modelo chega mesmo a superar o Gemini 3 Pro, o mais poderoso modelo da Google DeepMind. No entanto, a empresa reconhece que, no que toca a benchmarks de programação, o GLM-5 ainda se encontra atrás do Claude da Anthropic, um modelo proprietário que é amplamente considerado o melhor do mundo nesta área.

Leia também: