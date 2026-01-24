Revelados todos os detalhes do concorrente da Xiaomi ao AirTag da Apple

Apenas algumas semanas após o descoberta da Xiaomi Tag, os primeiros detalhes deste localizador Bluetooth foram divulgados. Uma análise do código do HyperOS oferece uma ideia do que espera os utilizadores que vão adquirir o dispositivo. O novo Xiaomi AirTag será minúsculo e terá características que permitirão competir com a Apple e a Motorola. Infelizmnente não será para todos.

Um entusiasta da Xiaomi revelou algumas características do Xiaomi Tag na sua conta X. De acordo com informações que se encontram no código do HyperOS, o pequeno tracker terá um formato oval. A Xiaomi não irá copiar o AirTag com um corpo circular, mas optará por um design semelhante ao do Samsung Galaxy SmartTag 2.

Além do formato, o relatório refere que irá utilizar uma bateria CR2032, a mesma que se encontra no localizador da Samsung. Embora o Galaxy SmartTag 2 prometa até 500 dias de utilização, alguns utilizadores relatam que a duração da bateria não ultrapassa as 10 semanas. Esta queda na duração da bateria está provavelmente relacionada com o software, pelo que, com a Xiaomi, podemos esperar uma duração da bateria de pouco mais de um ano.

Outro pormenor importante é a presença de dois modelos, um deles com UWB. O suporte de banda ultralarga (UWB) é uma característica fundamental para um dispositivo deste tipo, uma vez que permite uma localização precisa utilizando um telemóvel compatível. Um exemplo desta funcionalidade pode ser encontrado no Moto Tag, o tracker da Motorola que utiliza a rede Find My Device e se tornou a melhor alternativa ao AirTag no Android.

O código do HyperOS não menciona características específicas do Xiaomi Tag e da sua variante sem UWB. A julgar pelo que vimos da Xiaomi, este localizador Bluetooth pode ser vendido a um preço mais acessível do que o AirTag. Um relatório anterior mencionou um preço de 25 dólares, embora não seja claro se se refere ao modelo UWB ou à versão mais barata.

O que é claro, no entanto, é que o Xiaomi Tag será exclusivo da China, pelo menos durante os primeiros meses. O relatório de dezembro de 2025 afirmava que a Xiaomi o lançaria juntamente com o Watch 5 e os seus auscultadores Xiaomi Buds 6. O rastreador está, segundo informações, na fase final de testes, o que torna o seu lançamento iminente.

Até ao momento, não há informações sobre a data de lançamento ou o preço oficial. Após o lançamento na China, será apenas uma questão de meses até que o Xiaomi Tag chegue a Portugal, à Europa e a outros países do planeta.