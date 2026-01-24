Muito cuidado! Bug no alarme do iPhone deixa utilizadores na cama

O iPhone tem um novo problema complicado. Desta vez, os alarmes foram completamente silenciados desde a chegada do iOS 26. Agora, finalmente, existe uma solução. A Apple detetou um pequeno bug que está a causar uma onda de erros nas aplicações críticas do iPhone. Como resultado, a app Relógio começou a falhar no envio de notificações de alarmes ativos em dispositivos com iOS 26 .

Este é um problema no alarme do iPhone

Os utilizadores que dependem do alarme do iPhone para acordar antes do trabalho, almoço, preparação de refeições ou consultas médicas enfrentam um grande problema. O iOS está a alterar aleatoriamente o som do alarme, substituindo o som selecionado por "Nenhum". A Apple alertou para um bug que afetava milhares de iPhones, embora já tenha sido corrigido desde a atualização do iOS 26.1.

Os telefones foram silenciados e o alarme será praticamente indetetável, a menos que a vibração esteja ativada ou o ecrã esteja ligado. A solução? Se quiser verificar se o bug não afetou os seus alarmes, abra a aplicação Relógio. Em seguida, verifique cada alarme ativo individualmente e selecione o seu som preferido, caso tenham mudado para "Nenhum".

Se ainda tiver dúvidas, pode verificar se os alarmes estão a funcionar corretamente, mesmo que o seu iPhone esteja no modo silencioso. Basta definir um novo alarme para alguns minutos depois e esperar que toque. A Apple confirmou que a configuração do Face ID pode estar a afetar os alarmes do iPhone.

O bug pode estar no Face ID da Apple

Os utilizadores podem ter uma funcionalidade de deteção de atividade ativada para impedir que o alarme toque. Esta definição pode ser alterada em Definições, depois em Face ID , depois em Código e, por fim, em Atenção. Aí, pode modificar opções avançadas, como desativar a opção Recursos de deteção de atenção .

Esta definição, quando ativada, deteta se há um rosto a olhar para o ecrã quando o alarme toca. Se o iPhone reconhecer um utilizador que utiliza o telefone, irá diminuir o volume do alarme, tornando-o menos percetível.

Outras definições podem fazer com que o alarme soe demasiado baixo ou até mesmo silenciá-lo. O iPhone tem um modo de repouso que permite definir a hora de deitar e a hora de acordar, pelo que os alarmes não tocarão se tiver configurado este modo ultra-silenciosos .