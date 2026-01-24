Radares de velocidade: onde vão estar “escondidos” nos próximos dias
Em Portugal há radares por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em janeiro de 2026. Saiba os locais.
Radares da PSP: janeiro de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.
Radares de velocidade por Distrito - Janeiro de 2026
Aveiro
- 24 de janeiro - 08h00 às 12h00: Avenida da Europa – Aveiro
- 27 de janeiro - 09h00 às 12h00: Variante da Rua 19 – Anta, Espinho
- 28 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira
- 29 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Cimo de Vila – Ovar
- 30 de janeiro - 09h00 às 12h00: Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira
- 30 de janeiro - 14h00 às 18h00: Avenida da Universidade – Aveiro
Beja
- 30 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado
Braga
- 27 de janeiro - 18h00 às 20h00: Avenida Miguel Torga – Braga
- 30 de janeiro - 14h00 às 17h00: Circular de Barcelos
Castelo Branco
- 27 de janeiro - 11h30 às 13h30: Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco
Coimbra
- 26 de janeiro - 09h30: Avenida da Lousã – Coimbra
- 26 de janeiro - 09h00 às 12h00: Ponte Edgar Cardoso (Figueira da Foz)
Évora
- 27 de janeiro - 14h00 às 16h30: ER114-A – Estrada de Arraiolos, Évora
- 29 de janeiro - 10h00 às 12h00: Avenida Rainha Santa Isabel, Estremoz
Leiria
- 26 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua General Amílcar Mota – Caldas da Rainha
- 28 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Albergaria dos Doze – Pombal
- 30 de janeiro - 09h00 às 12h00: Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
Lisboa
- 26 de janeiro - 08h00 às 11h00: A2 – Ponte 25 de Abril, Almada
- 29 de janeiro - 08h30 às 11h30: EN250-1 – Baratã, Algueirão, Sintra
- 29 de janeiro - 13h30 às 16h00: Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
Região Autónoma da Madeira
- 28 de janeiro - 09h00 às 13h00: Rotunda da Terça – Machico
Portalegre
- 26 de janeiro - 09h00 às 11h00: EN373 – Elvas
- 30 de janeiro - 16h00 às 19h00: Avenida de Badajoz (velocidade mínima 75 km/h), - c/interseção
Porto
- 26 de janeiro - 16h00 às 00h00: EM556 com Rua Major de Diniz – Santo Tirso
- 28 de janeiro - 13h00 às 20h00: Rua Gomes Amorim, n.º 1270 (A-Ver-o-Mar) – Póvoa de Varzim
- 30 de janeiro - 13h00 às 20h00: Rua Conselheiro Costa Aroso, n.º 913 – Maia
Vila Real
- 28 de janeiro - 14h00 às 18h00: Avenida Unesco – Vila Real
- 30 de janeiro - 08h30 às 12h30: Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
Viana do Castelo
- 24 de janeiro - 21h00 às 24h00: Estrada da Papanata
Viseu
- 27 de janeiro - 16h30 às 19h30: Avenida Defensores do Douro – Lamego