Ainda se lembra do BlackBerry Classic? Vai voltar com Android e um preços de 420 dólares

Hã empresas icónicas num mundo dos smartphones e a BlackBerry é uma delas. Acabou por desaparecer de forma rápida e deixar saudade a muitos, que tinham nestes smartphones uma ferramenta para todas as tarefas. No meio da nostalgia, surge agora uma novidade. O BlackBerry Classic vai voltar com Android e um preços de 420 dólares. Um novo projeto quer fazer renascer este icone.

A BlackBerry era mais do que uma marca de telemóveis. Era um fenómeno duradouro que moldava instantaneamente a impressão que a pessoa tinha de quem a usava como alguém importante. E, por isso, não é surpreendente ver tantas pessoas a ansiar pelo seu renascimento. Isto porque uma empresa chinesa está numa missão para fazer renascer dispositivos BlackBerry antigos, com uma diferença.

Uma marca chamada Zinwa Technologies trabalha para criar um número limitado de BlackBerry Classic Q20 com uma década de utilização e instalar o Android nos mesmos. O telefone renascido será vendido como Zinwa Q25 Pro. Para garantir a compatibilidade do hardware com o Android, a Zinwa equipa o BlackBerry Classic com uma nova motherboard, alimentada com um chipset MediaTek Helio G99 mais recente, 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento interno.

O ecrã tátil do Classic também ajuda a evitar qualquer atrito com a interface do Android. Entre outras alterações, a Zinwa atualizou a bateria original do Q20 em quase 15% e adicionou novas câmaras, incluindo uma de 50 MP na traseira e uma de 8 MP na frontal. O novo chipset suporta apenas 4G LTE. A equipa também substituiu a porta micro USB por uma USB Tipo-C mais recente para velocidades de carregamento e transferência de dados mais rápidas.

Com base em demonstrações partilhadas pela equipa, o trackpad capacitivo característico da BlackBerry funciona perfeitamente no dispositivo. O Zinwa Q25 Pro corre atualmente uma versão básica do Android 13, e não há planos concretos da empresa para atualizar para versões mais recentes, a menos que haja interesse suficiente para impulsionar o desenvolvimento. Quem estiver interessado em comprar, deve fazê-lo sem esperar apoio a longo prazo da empresa.

No entanto, se tudo correr bem, a Zinwa pode explorar a adaptação de outros modelos BlackBerry, incluindo o Passport e o KeyOne. O Zinwa Q25 Pro custa 420 dólares, mas a empresa também está a vender um kit para transformar o antigo BlackBerry Classic por 320 dólares. Ambos estão disponíveis numa loja online, e a empresa também vende os módulos da câmara e a bateria em separado.

A Zinwa planeia começar a enviar o Q25 Pro até ao final de agosto para os primeiros 100 apoiantes e espera entrar em produção em massa em meados de setembro. Quem estiver interessado no projeto, pode entrar no canal Discord para mais atualizações sobre o envio e outros modelos em análise para recondicionamento. Quem sabe, com o suporte melhorado do Android 16 para teclados físicos, poderá transformar-se num sucesso.