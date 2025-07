Xiaomi publica lista definitiva dos smartphones que recebem o Android 16

Depois de esclarecer todas as dúvidas sobre os smartphones que serão atualizados para o HyperOS 2.3, agora é tempo de olhar para as novidades da Google. Ao contrário de todas as marcas, a Xiaomi decidiu ir direta ao assunto e revelar os seus planos de atualizar os seus equipamentos para o Android 16.

A empresa não quis esperar para mostrar a lista de todos os telemóveis compatíveis, deixando claro o seu compromisso com o suporte contínuo durante muitos anos. Por isso, lançou uma ferramenta útil para que se possa verificar o que vai acontecer aos smartphones da marca no que toca a atualizações.

O processo não podia ser mais simples. Basta aceder ao site da Xiaomi e procure o dispositivo pretendido na lista. Isso pode ser feito percorrendo a página com a lista para baixo ou pesquisando o nome do modelo específico. O resultado será o mesmo e permite encontrar o smartphone. Também será possível ver se é compatível com o Android 16. Isto sem truques, sem complicações.

Este processo não podia ser mais fácil. Esta é a única lista oficial para verificar se um smartphone será atualizado para o Android 16. Quanto aos restantes, tudo são suposições baseadas na estratégia de anos anteriores. O objetivo da Xiaomi, claro, é deixar de lado a incerteza dos utilizadores e permitir-lhes verificar que telemóveis estão a ser atualizados e por quanto tempo.

Para aceder a esta lista basta aceder a este link para encontrar à nova ferramenta da empresa. Todo o site está em inglês, embora seja bastante fácil perceber o que está a informar aos utilizadores. Ainda assim, é simples de traduzir com ferramentas como a proposta da Google no Chrome.

Ao entrar na lista de AER da Xiaomi, só é necessário tem atenção uma coisa. Encontrar o modelo do smartphone e consultar a secção “Versão do SO - Futura”. Aí é possível verificar se o dispositivo é compatível com o Android 16. Mas há mais. A Xiaomi vai mais longe e permite confirmar qual a última versão em que o equipamento será atualizado.

Com o mais recente Xiaomi 15 Ultra, e outros modelos recentes, é possível prever que será atualizado para o Android 19. Isto é algo que a empresa já confirmou com vários anos de antecedência. No caso dos smartphones mais antigos, o suporte será menor, mas todos os modelos estão disponíveis para que se possa verificar se poderá usufruir das novas novidades da Google por mais um ano.