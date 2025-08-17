Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

INXS - Beautiful Girl

INXS (pronuncia-se In Excess) foi uma banda de rock australiana, formada como Farriss Brothers em 1977 em Sydney, New South Wales. Os membros fundadores foram Garry Gary Beers (baixista), Andrew Farriss (teclista e compositor principal), Jon Farriss (baterista), Tim Farriss (guitarrista), Michael Hutchence (vocalista e letrista principal), e Kirk Pengilly (guitarrista e saxofonista). Durante 20 anos, os INXS foram liderados por Hutchence, cuja presença magnética em palco fez dele o ponto focal da banda. Inicialmente conhecida pelo seu estilo new wave/pop, a banda desenvolveu mais tarde um estilo de pub rock mais pesado que incluía elementos de funk e dance.

Em 1984, os INXS tiveram o seu primeiro hit número um na Austrália com "Original Sin". A banda alcançou o sucesso internacional em meados da década de 1980 e início de 1990 com os álbuns de sucesso "Listen Like Thieves", "Kick" e "X", e os singles "What You Need", "Need You Tonight" (único single número um da banda nos Estados Unidos), "Devil Inside", "Never Tear Us Apart", "Suicide Blonde" e "New Sensation".

Após a morte de Michael Hutchence, a 22 de novembro de 1997, os INXS fizeram aparições com vários cantores convidados, e fizeram uma digressão e gravaram com Jon Stevens como vocalista principal, a partir de 2000. O cantor e compositor irlandês Ciaran Gribbin substituiu o cantor canadiano J.D. Fortune como vocalista principal em 2011. Durante um concerto a 11 de novembro de 2012, os INXS afirmaram que a atuação seria a última, embora não tenham anunciado a reforma definitiva da banda.

O INXS ganhou seis prémios da Australian Recording Industry Association (ARIA), incluindo três de "Melhor Grupo" em 1987, 1989 e 1992; a banda foi introduzida no ARIA Hall of Fame em 2001. Os INXS venderam mais de 75 milhões de álbuns em todo o mundo, tornando-os um dos artistas musicais mais vendidos na Austrália de todos os tempos.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?