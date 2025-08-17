Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
INXS - Beautiful Girl
INXS (pronuncia-se In Excess) foi uma banda de rock australiana, formada como Farriss Brothers em 1977 em Sydney, New South Wales. Os membros fundadores foram Garry Gary Beers (baixista), Andrew Farriss (teclista e compositor principal), Jon Farriss (baterista), Tim Farriss (guitarrista), Michael Hutchence (vocalista e letrista principal), e Kirk Pengilly (guitarrista e saxofonista). Durante 20 anos, os INXS foram liderados por Hutchence, cuja presença magnética em palco fez dele o ponto focal da banda. Inicialmente conhecida pelo seu estilo new wave/pop, a banda desenvolveu mais tarde um estilo de pub rock mais pesado que incluía elementos de funk e dance.
Em 1984, os INXS tiveram o seu primeiro hit número um na Austrália com "Original Sin". A banda alcançou o sucesso internacional em meados da década de 1980 e início de 1990 com os álbuns de sucesso "Listen Like Thieves", "Kick" e "X", e os singles "What You Need", "Need You Tonight" (único single número um da banda nos Estados Unidos), "Devil Inside", "Never Tear Us Apart", "Suicide Blonde" e "New Sensation".
Após a morte de Michael Hutchence, a 22 de novembro de 1997, os INXS fizeram aparições com vários cantores convidados, e fizeram uma digressão e gravaram com Jon Stevens como vocalista principal, a partir de 2000. O cantor e compositor irlandês Ciaran Gribbin substituiu o cantor canadiano J.D. Fortune como vocalista principal em 2011. Durante um concerto a 11 de novembro de 2012, os INXS afirmaram que a atuação seria a última, embora não tenham anunciado a reforma definitiva da banda.
O INXS ganhou seis prémios da Australian Recording Industry Association (ARIA), incluindo três de "Melhor Grupo" em 1987, 1989 e 1992; a banda foi introduzida no ARIA Hall of Fame em 2001. Os INXS venderam mais de 75 milhões de álbuns em todo o mundo, tornando-os um dos artistas musicais mais vendidos na Austrália de todos os tempos.
In Wikipedia
Siga o Pplware Classics no Spotify
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?
Sempre com sons comerciais de tempos falhados!
Divulguem os futuros clássicos que acontecem hoje:
https://www.youtube.com/watch?v=kacGFOY92rY