Qual foi a primeira música que ouviu no Spotify? Plataforma conta-lhe tudo!
O Spotify lançou uma nova experiência que nos leva numa viagem no tempo pela nossa história musical completa na plataforma, desde o primeiro dia até hoje.
Para assinalar duas décadas de existência, o Spotify não se ficou pelas habituais estatísticas globais. A plataforma sueca lançou o Spotify 20: Your Party of the Year(s), uma experiência exclusiva para telemóvel que mergulha no historial musical de cada utilizador desde o momento em que entrou na plataforma.
Ao contrário do Wrapped anual, esta retrospetiva abrange toda a nossa vida no Spotify, sem limite de tempo.
O que vai descobrir na festa do Spotify?
A experiência revela dados que nunca tinham sido partilhados com os utilizadores. Entre as informações disponíveis estão as seguintes:
- Primeiro dia no Spotify;
- Primeira música ouvida na plataforma, com indicação de quantas vezes voltou a ser ouvida desde então;
- Número total de músicas únicas já ouvidas;
- O nosso artista mais ouvido de sempre.
Para rematar, o Spotify gera uma playlist personalizada com as 120 músicas de topo de sempre de cada utilizador, com os contadores de reproduções visíveis, uma funcionalidade inédita que pode ser muito curiosa. A playlist pode ser guardada diretamente na biblioteca.
Cada estatística vem acompanhada de um cartão visual próprio, pensado para ser partilhado nas redes sociais ou enviado a amigos.
Como aceder à Festa do Ano?
A experiência está disponível exclusivamente em dispositivos móveis, em 144 mercados e 16 idiomas.
A Festa do Ano deverá estar disponível assim que abrir a aplicação, conforme se vê na primeira imagem abaixo. Contudo, caso não esteja, para aceder-lhe, basta abrir a app do Spotify e pesquisar por "Spotify 20" ou "Festa do Ano".
Também é possível entrar diretamente através de spotify.com/20 num browser móvel.
O Spotify aproveitou ainda o aniversário para lançar uma seleção de playlists editoriais que celebram as grandes eras musicais e movimentos culturais das últimas duas décadas, disponíveis num hub dedicado na aplicação.
Primeira música: I Sang for the Swans- Ved Buens Ende (julho 2015)
Artista mais ouvido: Morbid Angel
Está em Português do Brasil