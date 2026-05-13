Qual foi a primeira música que ouviu no Spotify? Plataforma conta-lhe tudo!

O Spotify lançou uma nova experiência que nos leva numa viagem no tempo pela nossa história musical completa na plataforma, desde o primeiro dia até hoje.

Para assinalar duas décadas de existência, o Spotify não se ficou pelas habituais estatísticas globais. A plataforma sueca lançou o Spotify 20: Your Party of the Year(s), uma experiência exclusiva para telemóvel que mergulha no historial musical de cada utilizador desde o momento em que entrou na plataforma.

Ao contrário do Wrapped anual, esta retrospetiva abrange toda a nossa vida no Spotify, sem limite de tempo.

O que vai descobrir na festa do Spotify?

A experiência revela dados que nunca tinham sido partilhados com os utilizadores. Entre as informações disponíveis estão as seguintes:

Primeiro dia no Spotify;

Primeira música ouvida na plataforma, com indicação de quantas vezes voltou a ser ouvida desde então;

Número total de músicas únicas já ouvidas;

O nosso artista mais ouvido de sempre.

Para rematar, o Spotify gera uma playlist personalizada com as 120 músicas de topo de sempre de cada utilizador, com os contadores de reproduções visíveis, uma funcionalidade inédita que pode ser muito curiosa. A playlist pode ser guardada diretamente na biblioteca.

Cada estatística vem acompanhada de um cartão visual próprio, pensado para ser partilhado nas redes sociais ou enviado a amigos.

Como aceder à Festa do Ano?

A experiência está disponível exclusivamente em dispositivos móveis, em 144 mercados e 16 idiomas.

A Festa do Ano deverá estar disponível assim que abrir a aplicação, conforme se vê na primeira imagem abaixo. Contudo, caso não esteja, para aceder-lhe, basta abrir a app do Spotify e pesquisar por "Spotify 20" ou "Festa do Ano".

Também é possível entrar diretamente através de spotify.com/20 num browser móvel.

O Spotify aproveitou ainda o aniversário para lançar uma seleção de playlists editoriais que celebram as grandes eras musicais e movimentos culturais das últimas duas décadas, disponíveis num hub dedicado na aplicação.