Cuidado, o Android Auto tem um problema com o Google Pixel 10

Apresentado há poucos dias, os novos smartphones da Google prometem muito para o Android e para o próprio mercado dos smartphones. Infelizmente, nem tudo são boas notícias e os primeiros compradores do Pixel 10 vão ter uma surpresa desagradável. O Android Auto tem um problema e por vezes recusa-se a funcionar corretamente.

Android Auto tem problema no Google Pixel 10

Os novos Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL começam a ser enviados para os clientes que compraram em pré-venda. Embora haja bastante entusiasmo com as novas funcionalidades, vários utilizadores já estão a reportar um problema. O Android Auto nem sempre funciona corretamente com estes smartphones.

Nos fóruns oficiais do Android Auto da Google, bem como no Reddit, muitos proprietários do Pixel 10 relatam os mesmos problemas. O carro reconhece o telefone, mas o Android Auto permanece bloqueado no logótipo ou exibe um ecrã congelado. Em alguns casos, os botões de navegação continuam a funcionar, mas a interface permanece congelada, tornando tudo inutilizável.

Esta não é a primeira vez que surgem problemas com o lançamento de uma nova geração de dispositivos Pixel. As tentativas de migrar dados de um dispositivo mais antigo parecem, por vezes, piorar a situação, de acordo com alguns utilizadores.

Google deverá corrigir a situação em breve

Um especialista da comunidade Google já comentou no fórum Android Auto informando que o feedback foi reconhecido. Resta saber se uma correção específica será rapidamente implementada para o Pixel 10. Entretanto, alguns recomendam testar o Android Auto num Pixel 10 “limpo”, sem ter de restaurar a partir de um telefone anterior, para limitar os conflitos de software.

Outros recomendam verificar as opções de compatibilidade nas definições do Android Auto. Há ainda quem tenha deixado como conselho seguir os passos padrão de resolução de problemas (cabo USB, atualizações de software, reposição).

Estes bugs são um lembrete de que, apesar da sua utilidade para navegação, música e chamadas mãos-livres, o Android Auto pode, por vezes, ser imprevisível. Especialmente com o lançamento de novos smartphones. Os próximos dias vão revelar se o problema é específico do Pixel 10 ou se é um bug mais abrangente.