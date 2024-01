Conheça a “fábrica” de água que só precisa de ar e quer acabar com as secas

Hoje fala-se cada vez mais em seca. Se a norte de Portugal o que mais tem caído é chuva, no centro e sul o problema agudiza-se com a água na iminência de faltar nas torneiras. E o cenário é muito parecido um pouco por toda a Península Ibérica. Esta invenção promete muita água a partir do ar. Poderá ser mesmo a máquina para acabar com a seca. São 455 litros de água "fresca e limpa" por dia.

Genesis Systems criou dispositivo que fornece muitos litros de água

Atualmente, ninguém se surpreende ao ver painéis fotovoltaicos montados nos telhados ou mesmo nas varandas das casas particulares. As famílias instalam-nos porque contribuem para o fornecimento de eletricidade. E se, dentro de alguns anos, as famílias tivessem em casa os seus próprios geradores de água doméstica?

Não, não falamos da água da companhia. Este líquido seria obtido fora da rede pública, próprio para consumo e produzido com pouco mais do que ar e energia solar. Um cenário semelhante a este é o que a Genesis Systems acaba de apresentar no CES 2024.

E tendo em conta o desafio colocado pela seca numa parte significativa da península - de tal forma que já estamos a olhar para o próximo verão com desconfiança - tal proposta assume uma relevância especial.

Assim, WC-100 WaterCube é o nome do dispositivo que a empresa Genesis Systems apresentou no Consumer Electronics Show (CES) 2024, em Las Vegas. O nome é bastante descritivo e ajuda a ter uma ideia exata da finalidade deste grande aparelho de 270 quilos.

O WC-100 é um gerador de água concebido para casas e escritórios, capaz de fornecer cerca de 455 litros de água "limpa e fresca" por dia. E tudo isto utilizando pouco mais do que energia renovável e a humidade do próprio ar.

Água fresca, limpa e gratuita?

O WC-100 foi concebido para aproveitar tanto as energias convencionais como as renováveis, incluindo as fornecidas pelas instalações fotovoltaicas.

É uma solução respeitadora do ambiente que evita a poluição, os subprodutos problemáticos e as complicações relacionadas com os direitos da água.

Afirma a empresa.

A sua proposta de abastecimento de água e de combate à seca difere da dessalinização, um processo que tem algumas desvantagens importantes, como o elevado consumo de energia e a produção de salmoura residual, embora os investigadores estejam já a procurar formas de melhorar o seu desempenho.

Outra caraterística do WC-100 que os seus criadores destacam é o facto de se destinar a ser utilizado a nível doméstico, em casas e escritórios que pretendam "eliminar" ou "reduzir" a dependência de fornecimentos externos.

Criptografado e habilitado para IoT (Internet of Things), com monitorização remota, deteção automática de falhas, segurança integrada automática, proteção EMP e otimização automática do desempenho.

Sublinha a empresa, que destaca que o dispositivo também pode monitorizar a qualidade da água através de uma aplicação.

Na sua ficha técnica, a Genesis Systems indica que o WC-100 foi concebido para agregados familiares com um máximo de quatro pessoas, que estima poderem ser abastecidos com mais de 100 galões (378 l) de água doce por dia. Quem quiser utilizá-lo em casas maiores tem a opção de combinar várias unidades para obter um volume maior de líquido.

A empresa também especifica que, para funcionar em condições ideais, o dispositivo deve estar em ambientes com mais de 35% de humidade e uma temperatura entre 13,3 °C (mínimo) e 43,3 °C (máximo).