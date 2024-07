Recorde mundial: 1.571 drones formaram um Rato Mickey num espetáculo da Disneyland

A Disneyland Paris estabeleceu um recorde mundial do Guinness com a maior exibição aérea de uma personagem fictícia utilizando drones. O espetáculo apresentava uma cabeça do Rato Mickey composta por 1571 drones. Foi apoiado pelo fornecedor de tecnologia de espetáculos Dronisos.

Um recorde mundial!

Os parques Disney são conhecidos pelo seu entretenimento único, em especial os espetáculos noturnos com imagens e efeitos especiais impressionantes. Com o mesmo espírito, a Disneyland Paris organizou um raro espetáculo noturno.

Celebraram o "Bastille Day" com um espetáculo de drones que bateu um recorde, apresentando a maior exibição aérea de uma personagem fictícia formada por drones. Foram utilizados 1571 drones para criar a cabeça do Rato Mickey, o que lhes valeu o prestigiado título do Guinness World Records.

Além disso, o espetáculo de 12 minutos destacou histórias da Disney de inspiração francesa. Foram apresentadas a cultura francesa, como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre Dame, bem como cenas de filmes da Disney e da Pixar, como "A Bela e o Monstro", "O Corcunda de Notre Dame", "A Bela Adormecida", "Os Aristogatos" e "Ratatouille".

É um testemunho da criatividade, inovação e trabalho árduo de toda a nossa equipa. Este feito sublinha o nosso empenho em proporcionar experiências inesquecíveis aos nossos convidados.

Comentou Matthieu Robin, diretor criativo de entretenimento da Disneyland Paris.

Drones melhoram o entretenimento e a segurança nos parques temáticos

Após o fogo de artifício do "Bastille Day", a Disneyland Paris continua a entreter os convidados com o Disney Electrical Sky Parade, apresentado pela primeira vez em janeiro de 2024. O desfile apresenta mais de 500 drones sincronizados com lasers, projeções de vídeo e luzes, tendo como pano de fundo o Castelo da Bela Adormecida.

Uma das características únicas dos drones é o facto de estarem equipados com luzes LED, que ajudam a criar várias formas, imagens e animações no céu. As agências de entretenimento têm aproveitado esta tecnologia para dar um molde específico a personagens especiais, preparar cenas únicas e escrever mensagens no ar, para deixar os convidados com uma experiência de cortar a respiração.

Para além do entretenimento, os drones também podem ajudar em aplicações práticas como a manutenção e a segurança. Os drones podem fornecer vigilância aérea e capacidades de inspeção, garantindo operações de parque seguras e monitorizando eficientemente grandes áreas.

A adoção de drones pela Disneyland significa a utilização de tecnologia de ponta tanto para entretenimento como para segurança.

