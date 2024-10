Especialistas dizem o que nunca deve fazer antes de tomar uma vacina

As vacinas servem, de forma simplificada, para manter as pessoas e aqueles que as rodeiam saudáveis. Com a aproximação do inverno e o tema da vacina da gripe na agenda, saiba o que não pode mesmo fazer antes de tomar uma.

Para que as vacinas cumpram o seu papel, importa seguir uma série de diretrizes e ter um conjunto mais ou menos alargado de cuidados, antes e após a toma. As orientações servem para os pacientes, mas para os administradores das injeções, também, os profissionais de saúde que vão fazê-lo.

O website Parade consultou uma série de especialistas em doenças infeciosas sobre o que os pacientes devem evitar antes de uma injeção.

Uma regra parece ser unânime entre os peritos: não minta sobre o seu histórico clínico ao profissional de saúde que vai administrar a vacina. Parece óbvio, mas Nesochi Okeke-Igbokwe sublinha a omissão pode resultar em problemas para a saúde do paciente.

Antes de receber qualquer vacina, é geralmente dado um questionário aos pacientes para rastrear contra-indicações para certas vacinas. O rastreio irá perguntar sobre quaisquer reações alérgicas anteriores a vacinas, estado de gravidez e outras questões pertinentes relacionadas com a saúde.

Conforme avisado por Okeke-Igbokwe, "os doentes devem responder a estas perguntas com exatidão para garantir que não existe qualquer contraindicação para uma determinada vacina".

Além desta obrigação da parte do paciente, há outros cuidados que este deve ter: