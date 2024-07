Drone da polícia apanha suspeito de roubo de carros (vídeo)

As novas tecnologias estão a ser usadas também pelas forças policiais. Apesar de estarmos constantemente a ouvir falar nos drones para fins bélicos, eles podem ser usados como a polícia, neste caso os usou, para vigiar o trânsito e apanhar um suspeito de assalto a automóveis.

Roube de carros: uso de deteção futurista já é realidade

A polícia da Califórnia prendeu um homem suspeito de ter assaltado carros perto do cais de Santa Monica durante o fim de semana do 4 de julho. E, embora normalmente isso não fosse um acontecimento particularmente notável, a história por detrás dele parece ser o tipo de coisa que podemos começar a ver com mais frequência. Porquê? A prisão só aconteceu graças a um programa de vigilância por drones que o Departamento de Polícia de Santa Monica lançou pela primeira vez no final de 2021.

No dia 6 de julho, o nosso drone regressava à esquadra depois de uma chamada de rádio quando o piloto decidiu ir verificar a situação da multidão perto do cais e dos lotes de praia. Enquanto sobrevoava o Lote 1 Norte (o grande lote a norte do cais), o piloto reparou num indivíduo do sexo masculino a vaguear pelo lote, agindo de forma suspeita.

Afirmou a polícia de Santa Monica num comunicado de imprensa.

O comunicado da polícia explica que o drone observou o suspeito a usar uma chave de fendas e outra ferramenta para abrir a fechadura de um veículo antes de entrar no seu interior durante cerca de dois minutos.

Enquanto se encontrava no veículo, o piloto chamou os agentes para que se dirigissem ao parque. Enquanto estavam a caminho, o suspeito usou as mesmas táticas para arrombar outro veículo, desta vez um camião. Por esta altura, o piloto guiou os agentes até à fila correta do parque de estacionamento. Os agentes encontraram o suspeito na posse de vários artigos roubados e colocaram-no sob detenção por roubo de veículos e vários outros crimes de roubo.

Referiu a polícia em comunicado.

A polícia de Santa Mónica publicou o vídeo no YouTube e no Facebook, que mostra como tudo se passou.

O programa de drones da polícia de Santa Mónica, oficialmente conhecido como a iniciativa "Drone as a First Responder", tem sido utilizado de várias formas nos últimos dois anos, apanhando um ladrão de casas e encontrando um homem que agrediu uma mulher de 73 anos. Mas, obviamente, o programa tem sido controverso, dadas as vibrações orwellianas que advêm do facto de haver drones de vigilância a pairar por cima.

Poderemos não estar a muitos anos de termos drones das forças de segurança a pairar pelas nossas cabeças, com o intuito lícito de proteger o cidadão. Contudo, há sempre os dois lados da medalha.