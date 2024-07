Análise Bose SoundLink Max: coluna compacta que promete horas da melhor qualidade de som

Com uma vasta gama de modelos para satisfazer todos os tipos de atividades e orçamentos, a Bose é um dos nomes de referência quando se fala das melhores colunas Bluetooth. A Bose SoundLink Max é o mais recente design da especialista em áudio na sua gama de colunas portáteis. Deixamos a nossa análise a esta máquina.

A Bose conseguiu tornar a SoundLink Max pequena e grande ao mesmo tempo. O seu tamanho é compacto, enquanto o som supera muito a sua aparência. Esta coluna surpreendeu em quase todos os aspetos.

Especificações Microfones: Sem microfone

Sem microfone Opções de som: Estéreo, SimpleSync, Colunas de gama completa

Estéreo, SimpleSync, Colunas de gama completa Cabo de áudio incluído: Não

Não Resistência à água: IP67

IP67 Estrutura: 12.02 cm A x 26.43 cm L x 10.49 cm P (2,223.74 kg)

12.02 cm A x 26.43 cm L x 10.49 cm P (2,223.74 kg) Material do produto: Alumínio, Tecido, Nylon, Plástico, Silicone, Aço

Alumínio, Tecido, Nylon, Plástico, Silicone, Aço Duração da bateria: 20 horas

20 horas Tempo de carregamento da bateria: 5 horas

5 horas Interface(s) de carregamento: USB-C In/Out

USB-C In/Out Versão Bluetooth: 5.4

5.4 Alcance do Bluetooth: 9 metros

9 metros Aplicação: Bose Music App

Na caixa da Bose SoundLink Max

Coluna portátil Bose SoundLink Max

Cabo USB-C (C para C)

Ficha de segurança

Design e construção impecáveis

Conseguir o tamanho certo de uma coluna é mais complicado do que parece. Quanto mais pequena for, mais pequenos têm de ser os controladores no interior, mais pequena tem de ser a bateria, e assim por diante. Mas se a coluna for demasiado grande, de repente precisa de rodas para ser deslocada. A SoundLink Max atinge um ponto ideal.

A coluna pesa pouco mais de 2kg e não parece uma tarefa difícil de pegar e transportar. A pega de corda é confortável (e removível) e, ao mesmo tempo, elegante. As dimensões totais da coluna tornam-na adequada para ser utilizada em praticamente qualquer lugar, no interior ou no exterior.

A textura exterior em borracha faz parte da sua classificação IP67 à prova de água e pó. Mas o mais importante é que o exterior é ótimo. Os botões são fáceis de premir e a sua frente em alumínio faz desta coluna um produto premium. Overall, tem um design difícil de criticar.

Entradas

Como é óbvio, é possível utilizar a entrada analógica de 3,5 mm para obter informações áudio on board da Bose SoundLink Max - mas esta é, antes de mais, uma coluna Bluetooth. Utiliza Bluetooth 5.4 para conectividade sem fios e é compatível com os codecs SBC, AAC e aptX Adaptive.

Graças à tecnologia "SimpleSync" da Bose, a SoundLink Max pode tornar-se rápida e facilmente parte de um sistema multiroom, desde que utilize outras colunas Bose compatíveis, naturalmente.

Existe também uma entrada USB-C na parte de trás da coluna. É utilizada para carregar a bateria, mas se esta estiver bastante carregada e o seu telemóvel estiver a morrer, também pode ser utilizada como fonte de alimentação.

Som excelente da Bose SoundLink Max

Tal como o truque de demasiados palhaços a saírem de um carro minúsculo, a SoundLink Max produz muito mais volume do que alguma vez imaginaríamos ser capaz.

Músicas pop como "Blinding Lights" do The Weeknd e "Do I Wanna Know?" dos Artic Monkeys explodiram de todos os lados da SoundLink Max, tanto a bater forte nos graves como a deixar os agudos brilharem.

Em ambientes interiores a coluna demonstrou ser um autêntico monstro (quase fiquei surdo quando a coloquei no máximo). No exterior também demonstrou valer o seu preço, conseguindo deixar um grupo de amigos bastante impressionados.

Esta coluna Bluetooth não foi concebida para ser uma referência para audiófilos - e não é. Destina-se a injetar uma sensação de vibração nas suas músicas favoritas e a fazê-las soar bem. E consegue atingir maravilhosamente esse objetivo.

Bateria com duração de 20 horas

A duração da bateria da Bose SoundLink Max é de 20 horas. Nos nossos testes, a coluna conseguiu aguentar 19 horas e 34 minutos.

No entanto, quando chega a altura de recarregar, diz-se que o carregamento completo demora cerca de 5 horas através da porta USB-C, utilizando o cabo de carregamento original e um carregador de 3A/15W, o que é algum tempo... A duração da bateria é apresentada como uma percentagem na aplicação Bose, que mostramos a seguir.

Aplicação Bose

A aplicação Bose renovada (disponível para Android e iOS) é tão elegante e intuitiva como a anterior aplicação Bose Music. Apresenta uma imagem da coluna na parte superior, juntamente com a duração da bateria e um seletor de volume. Seguem-se quatro abas: Fonte, EQ, Atalho e Dicas.

A aba "Fonte" permite-lhe gerir as ligações Bluetooth para a coluna. A secção "EQ" tem quatro predefinições: "Intensificador de graves", "Redutor de graves", "Intensificador de agudos" e "Redutor de agudos". Pode ajustar qualquer uma destas predefinições utilizando uma curva de equalização simplificada com bandas de graves, médios e agudos. Para ouvir no modo predefinido, basta não selecionar nenhuma das predefinições.

A aba "Atalho" permite-lhe desativar o botão de atalho ou alternar entre as funções de entrada auxiliar e Spotify. A secção "Dicas" guia-o simplesmente pelas opções e funcionalidades básicas.

Existe um módulo de reprodução na parte inferior do ecrã - expanda-o para aceder aos controlos de música e volume. O menu "Definições" tem, na sua maioria, opções redundantes para as funcionalidades acima mencionadas, mas também é possível alterar o idioma da aplicação, ativar os comandos de voz e ajustar o comportamento de desligamento automático.

Veredicto

O valor que obtém na SoundLink Max está na sua natureza híbrida. É muito boa em espaços interiores como coluna única e é suficientemente boa no exterior, num ambiente de festa.

A qualidade de construção reflete o preço. Nada na SoundLink Max parece barato. Para muitos, a marca Bose continua a ser um fator de decisão de compra - especialmente se tiver outros produtos Bose, uma vez que a SoundLink Max funcionará em conjunto com eles através do seu esquema SimpleSync, que permite que as colunas Bose se emparelhem e funcionem em conjunto.

E também não há nada de errado em comprar apenas pelo nome Bose, especialmente porque o design, a construção e, em última análise, a execução do próprio som estão à altura desse legado. Esta máquina encontra-se a 399$ no site oficial.

Bose SoundLink Max

PRÓS CONTRAS Design elegante e funcional Preço EQ ajustável na aplicação Muitos poderão considerá-la pesada Som impressionante Tempo de carregamento

