China descobriu jazida de lítio de um milhão de toneladas

O lítio é o ouro branco da atualidade e os países que extraem este elemento químico metálico, tão importante para a indústria automóvel, têm uma segurança económica duradoura. Nesse sentido, o Ministério dos Recursos Naturais da China anunciou a descoberta de um grande depósito de lítio após cinco anos de prospeção e exploração.

China produz 7% do lítio, agora terá mais um milhão de toneladas

A China descobriu cerca de um milhão de toneladas de minérios de lítio em Yajiang, na província de Sichuan, no sudoeste, e está agora provado que esta é a maior fonte asiática de minérios de lítio monoméricos do tipo pegmatite, de acordo com o Ministério dos Recursos Naturais da China.

O lítio é um metal alcalino macio e branco-prateado com o número atómico 3. É conhecido pelas suas propriedades únicas, tais como ser o metal mais leve, ter o potencial eletroquímico mais elevado e ser altamente reativo com a água.

Como "metal de energia verde do século XXI", o lítio é de grande importância para os esforços destinados a alcançar a neutralidade carbónica. É também um elemento crítico na produção de veículos elétricos, baterias de iões de lítio e baterias solares.

Segundo informações, o ministério promoverá continuamente a disponibilidade e a utilização de lotes de mineração de lítio, aumentará a oferta de minério de lítio e estimulará o desenvolvimento do mercado de mineração de lítio.

Este "ouro da atualidade" encontra-se normalmente em países como a Argentina, a Bolívia, o Chile, a Austrália, a China e os Estados Unidos, que são todos grandes produtores.

Timing certo na luta pelo controlo das baterias

Este anúncio surge numa altura em que a China redobra esforços para explorar recursos internos, procurando reforçar a segurança energética e das cadeias de abastecimento, num contexto de crescente competição global por acesso a recursos fundamentais como o lítio, material essencial para baterias de veículos elétricos.

Segundo estimativa da Agência Internacional da Energia (AIE), a procura global deste químico metálico pode aumentar mais de 40 vezes, até 2040, pelo que o controlo de uma parte significativa da cadeia global traduz-se em benefícios económicos e geopolíticos.

Leia também: