Mini Ebike DYU D3F – um ótimo presente para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está a chegar e se é um dos que gosta de surpreender, mas não gosta de dar presentes inúteis, uma Ebike poderá ser uma excelente opção. A DYU D3F é uma mini bicicleta elétrica, com roda de 14 polegadas e que está disponível por 449 €.

Pequena e compacta, a Ebike DYU D3F é uma das sugestões de presentes para o Dia dos Namorados que se aproxima, estando agora em promoção.

É um modelo dobrável, com rodas de 14 polegadas e ajustável, tanto em altura do banco como do guiador, sendo indicada para uma estrutura física até aos 120 kg. A bicicleta pesa 22,5 kg e mede, aberta, 117 x 50 x 99 cm. Quando fechada, tem uma dimensão de 117 x 20 x 72 cm.

A bateria de 36V e 10AH consegue uma autonomia até 60 km em modo assistido. Em modo 100% elétrico pode ir até aos 30 km. O motor é de 250 W e inclui travões de disco à frente e atrás.

Adicionalmente, conta com uma luz dianteira alimentada pela bateria da bicicleta e uma pequena luz traseira a pilha.

É uma Ebike simples mas com pormenores muito interessantes, desde o quadro que integra a bateria, ao guiador, que apenas inclui os travões, uma campainha e um indicador luminoso de bateria.

A DYU D3F é ideal para as deslocações diárias entre casa e trabalho ou escola, podendo facilmente entrar num transporte público. Pode ser também uma opção mais acessível para quem gosta de passear nos tempos livres.

Para celebrar o dia de São Valentim, a marca está a oferecer um desconto na compra desta e de outras bicicletas elétricas, que pode ir até aos 30%.

A Ebike DYU D3F está disponível na cor preta com apontamentos em vermelho, por 449 € utilizando o código de desconto DYU20. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita, não sujeita a encargos adicionais.

DYU D3F