Homem diz que foi raptado pelo próprio carro, um MG ZS EV

Com tanta tecnologia que hoje equipa os automóveis, será que podemos desconfiar que essa tecnologia poderá "assumir o controlo"? Um homem diz que o seu automóvel deixou de responder aos comandos que dava e "raptou-o".

Tudo aconteceu na Escócia, com Brian Morrison, de 53 anos a ter que ligar para a polícia quando o automóvel deixou de responder aos comandos que passava para o veículo. Segundo revela o jornal Cornwall Live, o carro manteve uma velocidade constante de 50km/h e para evitar acidentes, Brian ligou para a polícia para que o ajudassem a parar o carro.

Percebi que algo estava errado quando me aproximava de uma rotunda e tentei diminuir a velocidade, mas não consegui. Ouvi um barulho alto que pareciam as pastilhas dos travões, mas como era um carro novo, sabia que não poderia haver problema com eles. Consegui contornar a rotunda a cerca de 50 quilómetros por hora e depois tinha uma longa estrada pela frente, então presumi que o carro iria abrandar se eu não acelerasse - mas isso não aconteceu. Tenho problemas de mobilidade, então não consegui nem sequer saltar para fora do carro, estava completamente preso