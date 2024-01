Portugueses com consumo recorde de combustíveis em 2023

É verdade que o segmento dos veículos elétricos está a crescer bastante, mas apesar dos preços elevados da gasolina e gasóleo, os portugueses consumiram um valor recorde dos últimos 13 anos.

Combustíveis: Valores de consumo mais elevados dos últimos 13 anos...

Os portugueses consumiram mais de 5 mil toneladas de combustíveis em 2023 (dados até novembro). De acordo com as informações, é o valor mais elevado dos últimos 13 anos.

Segundo revela o Jornal de Notícias, as perturbações nos transportes públicos ou o aumento da migração para as zonas periféricas fazem aumentar o uso de veículo próprio. Os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis têm condicionado a vida de milhares de portugueses, mas tal não significa que o consumo tenha baixado.

Combustíveis seguem mesma "linha de preços" em 2024

Depois de na passada semana a gasolina ter sofrido uma subida, a próxima traz nova subid, mas desta vez, no gasóleo. No arranque do novo ano, os combustíveis registaram a primeira subida de preço desde outubro, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), como o gasóleo a subir três cêntimos por litro, enquanto o da gasolina aumentou 0,5 cêntimos.

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 10ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 3,3 cêntimos abaixo da média europeia e 10,9 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 16ª posição do ranking europeu.