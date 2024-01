Xiaomi mostra testes de inverno do SU7 quando surgem novos rumores do preço

Apresentado no mês passado, o carro elétrico da Xiaomi ainda tem muito por revelar para os seus potenciais utilizadores. A marca optou pode deixar importantes de fora, para manter e até aumentar o interesse. Agora, a Xiaomi revelou agora imagens dos seus testes de inverno, numa altura em que surgem novos rumores sobre o preço deste carro elétrico.

Surgem novos rumores do preço do SU7

Segundo informações que se sabe serem provenientes de uma companhia de seguros na China, a versão de topo do SU7 Max será vendida por CNY 361.400, o que se traduz em 47.300 euros. Isso pode ser mais do que o esperado, mas importa lembrar que o SU7 Max tem 673 cv, acelera de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 265 km/h. Ele também terá uma bateria de 101 kWh.

Na China especula-se também, entretanto, e com base no preço da versão topo SU7 Max, que o modelo SU7 custará cerca de CNY 250.000, significando 32.800 euros.

Isto é, como se sabe, apenas mera especulação e até o responsável da Xiaomi, Lei Jun, já negou repetidamente os rumores de preços baixos. Referiu que o carro "será um pouco caro", uma vez que corresponderá ao desempenho dos carros de luxo.

Xiaomi apresentou testes de inverno

No meio desta chuva de potenciais e possíveis informações não oficiais, a Xiaomi continua a mostrar os seus carros elétricos. A marca testa o processo de vendas e licenciamento, o que significa que algumas unidades receberão matrículas e os restantes elementos, entre eles o seguro. Foi assim que surgiram as informações sobre o potencial preço do SU7 Max.

Espera-se que o valor apresentado para tornar estes carros capazes de circular na rua esteja certo e próximo do valor real. Há ainda essa possibilidade, de ser apenas um valor fictício, o que deitaria por terra este rumor e os valores avançados.

Entretanto, e também falando de testes, os carros da Xiaomi estiveram em testes para avaliar a sua prestação na neve e no gelo. Este é um processo normal e que garante a qualidade do que a marca criou.