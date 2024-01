Há grandes mudanças a caminho do TikTok! Descubra o que está a ser preparado

O TikTok é atualmente um dos sites com mais visitantes na Internet e que cada vez mais cativa os utilizadores. A fórmula é simples e funciona de forma quase perfeita. Agora, o TikTok tem muitas novidades a caminho, que vão mudar completamente esta rede social

Ainda que domine nos mais novos, o Tiktok tem estado a adaptar-se para cativar ainda mais utilizadores. Esta rede social que assenta na publicação de vídeos curtos tem procurado encontrar a forma de cativar mais utilizadores e, ao mesmo tempo, mais produtores de conteúdos.

Vídeos com muito mais duração em breve

Esse processo parece agora ter encontrado uma possível forma de o fazer. Há algumas semanas que surgiram as primeiras imagens do que poderá ser a primeira mudança. Falamos do aumentar do tempo permitido para cada um dos vídeos carregados pelos utilizadores, que vão crescer, e muito no TikTok.

O TikTok terá começado a implementar a possibilidade de enviar vídeos de até 30 minutos. Esta nova opção apareceu nas versões beta do TikTok para Android e iOS e dobra a duração máxima atual destes vídeos. Originalmente, o TikTok limitava o conteúdo a 15 segundos ou menos antes de expandir para 60 segundos, três minutos, 10 minutos e os atuais 15 minutos que estão em teste há alguns meses.

Novidades chegam na horizontal ao TikTok

Com a segunda novidade, o TikTok parece querer competir com o YouTube. Foi revelado que está também a procurar que sejam publicados vídeos horizontais. A grande maioria do conteúdo do TikTok é otimizada para o ecrã vertical, mas isso pode mudar. Ainda mais, porque esta rede social a promete dar um impulso maior para estes novos vídeos.

O TikTok explicou esta novidade aos produtores de conteúdos através de um novo pop-up. Este surge na app Video View Booster, onde tudo é explicado aos criadores de conteúdos, em especial a parte do apoio à visualização deste novo formato de vídeo que está a ser adotado.

Será interessante ver com estas novidades vão ser recebidas pelos utilizadores. O TikTok foge da sua origem e a mudar demais, algo que pode não agradar aos utilizadores. Resta esperar e ver como estes vão reagir à mudança, se esta se materializar.