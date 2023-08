X melhora funcionalidade de vídeos em direto… mas é melhor não pesquisar no Google

Elon Musk acabou de anunciar na sua rede social X a funcionalidade de vídeos em direto, tendo mesmo feito uma curta transmissão para testar as melhorias na qualidade. Mas se pretende fazer uma pesquisa por "X live video" ou "transmissões em direto no X", já imagina onde vai parar?...

Elon Musk melhora funcionalidade de vídeos em direto

Na área de publicações do Twitter... ou melhor, do X, os utilizadores têm uma pequena câmara que os levará a fazer transmissões em direto. Elon Musk refere numa publicação que "agora funciona razoavelmente bem" tal funcionalidade. No vídeo seguinte, podemos vê-lo a fazer um pequeno teste.

Para iniciar uma transmissão ao vivo, os utilizadores terão que clicar no ícone da câmara, depois em Ao vivo, poderão ainda acrescentar uma descrição e uma localização se assim o desejar. Finalmente, basta selecionar a opção Entrar Ao Vivo para entrar em direto. Há um botão "Parar" para finalizar a transmissão.

Não procure por "X live video" no Google

Já muitas vezes se falou aqui na escolha da letra X associada a conteúdos pornográficos e a jogos de azar. Mas a combinação de "X live video" é talvez uma das que deve evitar.

Depois de ver o vídeo de Elon Musk no X, parti para o Google à procura da página de suporte da rede social dedicada à funcionalidade sem pensar muito nas palavras usadas... e devo dizer que nada relativo à funcionalidade da rede social apareceu relacionado com a pesquisa. A maioria dava ligação a sites de pornografia.