Combustíveis: Gasóleo volta a disparar! Vai “doer” na carteira…

Se se esperava que os preços dos combustíveis continuassem a baixar, em apenas duas semanas tudo mudou. Nesta semana passada houve um aumento significativo e para a próxima os preços dos combustíveis vão voltar a subir.

Combustíveis: Gasolina 95 sobe meio cêntimo e Gasóleo 5 cêntimos

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos assistido a um sobe e desce no preço dos combustíveis. É verdade que hoje em dia o preço geral dos combustíveis está mais baixo, mas as últimas subidas estão a mudar o panorama.

De acordo com fonte do setor à Executive Digest, a evolução das cotações em euros aponta para uma valorização do preço da gasolina 95 em meio cêntimo. Já o gasóleo vai subir 5 cêntimos por litro”

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,818 euros enquanto o do gasóleo vale 1,634 euros. No caso da gasolina 95, agosto regista já os preços mais elevados em 2023.

Portugal tem a 8ª gasolina 95 mais cara dos 28 países da União Europeia. Ao nível do Gasóleo, Portugal ocupa a 9ª posição do ranking europeu.