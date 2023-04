Para a NIO, esta solução torna a compra de carros elétricos mais apelativa

O alcance dos carros elétricos é, para muitos, um senão, na hora da decisão. Para a chinesa NIO, a sua abordagem é a resposta ideal para este entrave e, conforme revela, já tem mostrado ser um sucesso.

A NIO quer trazer para a Europa algo que tem resultado muito bem, na China, e que poderá ser, na sua perspetiva, a solução ideal para aqueles que veem o alcance dos elétricos como um entrave à sua compra.

A abordagem diferenciadora da NIO passa por, como já vimos, criar uma rede de estações de troca de baterias, ao invés de assegurar os "tradicionais" pontos de carga. Dessa forma, os proprietários podem ver os seus veículos elétricos prontos para seguir viagem em cinco minutos, trocando as baterias gastas por baterias novas, em vez de ligarem a ficha e esperarem pelo carregamento.

De nome Battery-as-a-Service ou BaaS, esta alternativa aproximaria, segundo a NIO, o tempo de "carregamento" ao de abastecimento, e "dissociaria o custo do veículo, a manutenção e a capacidade de utilização das baterias do custo do veículo, tornando a propriedade de um elétrico mais apelativa".

NIO assegura sucesso das estações de troca de baterias

Esta alternativa aos carregamentos apresentada pela NIO reúne céticos. Para a Tesla, por exemplo, trata-se de uma abordagem "repleta de problemas e não adequada para uma utilização em grande escala". Contudo, recentemente, a NIO assegurou que a troca de baterias tem sido um sucesso, e que as suas estações de terceira geração têm capacidade para 408 trocas por dia.

A nossa atraente gama de soluções de energia, como as nossas estações de troca de baterias, oferece a liberdade de viajar livremente, sabendo que uma solução de energia robusta nunca está longe.

Partilhou William Li, CEO da NIO, acrescentando que a proposta da empresa é fiável e está a ser comprovada pelos clientes.

De acordo com um comunicado de imprensa, os utilizadores atingiram os 10 mil milhões de quilómetros em 1.762 dias desde o seu lançamento, um marco conquistado em menos de 28 meses, com 150 estações de troca.

Neste momento, um dos grandes objetivos da NIO passa por conseguir ser uma das cinco maiores fabricantes do mundo, até 2030, à medida que expande as suas ofertas, indo além da China e da Europa.

