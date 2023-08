WhatsApp já permite a partilha de ecrã em videochamadas

O WhatsApp está em constante transformação e hoje, Mark Zuckerberg, anunciou uma grande novidade dedicada às videochamadas. É hora de dizer adeus ao Teams ou ao Zoom?

Sem grandes pormenores, Mark Zuckerberg partilhou no Facebook uma fotografia de um smartphone onde estava a ser realizada uma chamada de vídeo onde uma das intervenientes estava a fazer partilha de ecrã.

Na publicação, o CEO da Meta diz que está a ser "adicionada a capacidade de partilha do seu ecrã durante uma chamada de vídeo no WhatsApp". A imagem em concreto é que se vê acima.

Na verdade, esta funcionalidade já tinha surgido associada ao WhatsApp em maio, com uma partilha do WaBetaInfo, onde já era sugerido o aparecimento de um botão durante as chamadas de vídeo, para partilha do ecrã.

Tal como nalguns serviços que permitem este tipo de opção, depois de iniciar a partilha de ecrã na chamada, a câmara do utilizador é desligada, passando a estar visível apenas a informação do ecrã. Não parece existir nenhuma funcionalidade que se destaque dos demais serviços.

Contudo, dada a taxa de utilização do WhatsApp pelos diferentes tipos de pessoas, seja em ambiente de trabalho, estudo ou convívio, é bem provável que serviços como o Teams ou o Zoom deixem de ter a relevância que têm atualmente.

Para já, o recurso ainda não chegou aos utilizadores de forma massificada, algo que, perante este anúncio, não deverá tardar.