O feed cronológico vai voltar ao Facebook e ao Instagram… mas há mais

As redes sociais parecem cada vez mais estranhas. A publicidade misturada com partilhas feitas há vários dias e as constantes publicações repetidas fazem com que cada vez se perca menos tempo a olhar para o feed... mas isso vai mudar por causa das regras europeias.

A Meta vai passar a disponibilizar Stories e Reels por ordem cronológica, entre outras mudanças, para cumprir a Lei dos Serviços Digitais (Digital Services Act - DSA) em breve, segundo um anúncio oficial.

As mudanças eram esperadas depois da Comissão Europeia ter anunciado que tinha chegado a um acordo em abril para criar novas regras que exigiriam que plataformas como o Facebook oferecessem sistemas alternativos “não baseados em perfis” como requisito principal.

Mudanças a caminho das redes sociais da Meta

A Meta refere que mobilizou mais de 1.000 pessoas para "desenvolver soluções para os requisitos da DSA". Algumas das mudanças aumentarão a transparência sobre como os seus sistemas funcionam e fornecerão aos utilizadores mais opções para personalizar as suas experiências no Facebook e no Instagram. Ao mesmo tempo, está a estabelecer uma "função de conformidade independente" para garantir o cumprimento das obrigações regulamentares em curso.

A partir do final deste mês, a Meta oferecerá Reels, Histórias, Pesquisa e outras partes do Facebook e Instagram que não são classificadas pela Meta com recurso ao processo de recomendação de IA.

Por exemplo, no Facebook e no Instagram, os utilizadores terão a opção de ver Stories e Reels apenas das pessoas que seguem, classificados em ordem cronológica, do mais novo ao mais antigo

Escreveu Nick Clegg, presidente do Global Affairs da Meta.

O feed principal do Instagram já permite que os utilizadores classifiquem por "A seguir", em vez de usar a abordagem baseada no algoritmo "Para ti". No entanto, o recurso "A Seguir" é efetivamente uma página secundária no Instagram e a app usa como padrão a opção algorítmica. O Facebook é ainda mais estranho, e o utilizador é forçando a selecionar o menu, entrar em "Feeds" e tocar em "Amigos", para ter acesso apenas às publicações de quem realmente lhe interessa.

Os utilizadores também irão poder ver os resultados da pesquisa com base apenas nas palavras inseridas, em vez de resultados personalizados especificamente para eles com base em atividades anteriores e interesses pessoais. A empresa também irá dar mais informações sobre como seus sistemas de IA classificam o conteúdo através de 22 cartões de sistema para Facebook e Instagram, acrescentando ao recurso "Por que é que estou a ver isto".

Estas são mudanças deverão começar a ser implementadas em breve nas duas redes sociais da Meta, para as várias versões disponíveis.