Threads vs X: Qual a melhor aplicação para a sua privacidade?

Durante quase duas décadas, o X (antigo Twitter) reinou o "microblogging", mas parece estar agora a enfrentar a concorrência do Threads. Entre estes dois, qual o melhor para a sua privacidade?

O Threads é propriedade da Meta, por isso pode estar preocupado com a privacidade dos seus dados na plataforma. Mas será que o X é melhor?

O que precisa de saber sobre a sua privacidade no X

Para começar, o X tem uma política de privacidade bastante direta, interativa e fácil de ler. Isto é de louvar, porque muitas empresas hoje em dia parecem obscurecer deliberadamente as suas políticas de privacidade, tornando quase impossível para a pessoa comum compreender a quantidade de dados que lhe é pedida.

Mas o conteúdo é mais importante do que a apresentação. Que quantidade de dados é que o X recolhe? Para começar, os dados que o X recolhe dos utilizadores podem ser divididos em três categorias distintas: informações que os próprios utilizadores fornecem, informações que são recolhidas a partir deles e informações obtidas de terceiros.

Para criar uma conta no Twitter, em primeiro lugar, é necessário fornecer algumas informações pessoais. É necessário criar um nome, definir uma palavra-passe e verificar a conta utilizando o seu e-mail ou número de telemóvel. Também tem de partilhar a sua data de nascimento e pode optar por partilhar informações de localização.

As contas profissionais poderão ter de fornecer informações adicionais, enquanto as contas que compram anúncios e outros serviços têm obviamente de partilhar também informações de pagamento.

No que diz respeito aos dados que estão a ser recolhidos dos utilizadores sobre a sua atividade, a lista é demasiado longa. Mas digamos que praticamente tudo o que faz no X é registado e armazenado: os seus reposts, gostos, mensagens diretas (incluindo o conteúdo da mensagem), respostas, menções, interações com links publicados na plataforma, etc. O X também recolhe uma grande quantidade de dados técnicos, como informações sobre o seu endereço IP e browser, dispositivo e sistema operativo.

Nomeadamente, o X também declara na sua política de privacidade que recolhe informações que podem ser utilizadas para "inferir a sua identidade". Isto significa que, mesmo que não tenha iniciado sessão na sua conta quando navega no X, a plataforma tentará adivinhar quem é o utilizador e ligar as informações recolhidas aos dados que já tinha armazenado sobre si.

Na maioria das políticas de privacidade, o termo "terceiros" é bastante abrangente. No caso do X, refere-se a parceiros de publicidade, editores, programadores, outros utilizadores do X, afiliados e parceiros. Estes também recolhem informações sobre si e partilham-nas com o X. Assim, por exemplo, se ligar a sua conta a outro serviço ou aplicação, essa entidade poderá partilhar os dados que recolhe com o X.

O que é que o Threads sabe sobre si?

Para compreender realmente a quantidade de dados que o Threads recolhe, temos de analisar duas políticas de privacidade: a que se aplica à maioria dos produtos da Meta Platforms e a Política de Privacidade Suplementar do Threads.

A Meta também é proprietária do Facebook e do Instagram, entre outros produtos e serviços. Na sua política de privacidade bastante exaustiva, a empresa descreve a quantidade de dados que recolhe, como e para que fins.

Seria impossível cobrir todos os pormenores num breve resumo, mas basta dizer que a Meta sabe praticamente tudo o que pode realisticamente saber sobre aqueles que utilizam os seus produtos e serviços. Mesmo aqueles que não o fazem não estão isentos disso, porque a Meta reconhece que pode "recolher algumas informações sobre si, mesmo que não tenha uma conta".

Escusado será dizer que os produtos Meta rastreiam o seu endereço IP, mas a empresa também recolhe outras informações sobre o seu dispositivo, sistema operativo e sobre a forma como utiliza as aplicações Meta. A Meta sabe se o seu rato se está a mover, recolhe informações sobre a sua ligação de rede, sabe a sua localização (mesmo que os Serviços de Localização estejam desligados) e pode ter acesso à sua câmara e fotografias.

As aplicações Meta não recolhem apenas dados sobre si, mas também sobre os seus amigos, seguidores e contactos. Por exemplo, se sincronizar os Contactos do seu telemóvel com uma aplicação Meta, a gigante da tecnologia recolhe automaticamente informações sobre os seus contactos. Além disso, armazena todos os tipos de dados sobre as suas publicações (incluindo metadados), mensagens e outros conteúdos que partilha e carrega para as suas plataformas.

A Meta também recebe informações sobre o utilizador de "vários terceiros", que incluem fornecedores de marketing, parceiros e outros afiliados. Também regista a forma como o utilizador interage com os anúncios e pode até obter dados sobre a sua demografia.

A Política de privacidade suplementar do Threads é muito mais curta, mas contém algumas informações valiosas. Diz que todos os dados recolhidos através do Threads são cruzados com as informações que a Meta já tem sobre si, desde que utilize outros produtos Meta - e não pode utilizar o Threads sem criar uma conta no Instagram.

O mesmo documento afirma que não é possível eliminar a conta do Threads sem eliminar o Instagram, o que é definitivamente algo a ter em conta. No entanto, pode desativá-la, tal como pode solicitar a eliminação das suas informações do Threads através das definições do Instagram. Também vale a pena notar que a extensão da recolha de dados, bem como os seus direitos no espaço online, podem variar consoante o país ou a região de onde provém.

O Threads é mais privado do que o X?

Depois de analisar cuidadosamente a forma como o X e o Threads tratam os seus utilizadores, a verdadeira questão é: qual destas duas aplicações é melhor para a sua privacidade? A verdadeira resposta, então, é nenhuma. Mas se tiver de utilizar uma delas, parece que o X é ligeiramente menos invasivo.

Isto pode mudar num futuro próximo, e é difícil dizer para onde Elon Musk está a levar o X, mas se quiser realmente proteger os seus dados enquanto participa em discussões online, deve considerar juntar-se a outras plataformas.

