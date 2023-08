Discord.io sofre ataque! Hackers roubam dados de 760k utilizadores

O serviço de convites personalizado Discord.io foi encerrado temporariamente após sofrer uma exfiltração de dados, expondo os dados pessoais de mais de 760.000 membros. Se usa, mude já a sua password.

Discord.io não é um site oficial do Discord... mas dá suporte à criação de canais

De acordo com o próprio site Discord.io, na madrugada de 14 de agosto, a plataforma sofreu uma enorme violação de dados, resultando no roubo do conteúdo da base de dados do serviço. O Discord.io não é um site oficial do Discord, mas um serviço de suporte que permite aos proprietários de servidores criar convites personalizados para os seus canais.

Segundo as informações, um utilizador com o nickname 'Akhirah' publicou informações sobre a venda da base de dados do Discord.io. Como prova de possuir a base de dados, o hacker partilhou quatro registos de utilizadores da base de dados.

Segundo o hacker, a base de dados tem informações de 760.000 utilizadores do Discord.io e inclui as seguintes informações:

"userid","icon","icon_stored","userdiscrim","auth","auth_id","admin","moderator","email","name","username","password","tokens","tokens_free","faucet_timer","faucet_streak","address","date","api","favorites","ads","active","banned","public","domain","media","splash_opt","splash","auth_key","last_payment","expiration"

Se usa este serviço, deve mudar de imediato as suas credenciais. Se reutilizou a password para outros serviços, deve também proceder à alteração. Relativamente ao Discord.io, pode obter mais informações no próprio site que foi pirateado, aqui.