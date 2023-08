SICO: Saiba, em tempo real, quantas pessoas morrem em Portugal

O SICO é o Sistema de Informação de Certificados de Óbito. O serviço mostra o número de mortes em tempo real. Conheça todos os números e estatísticas que este serviço oferece.

SICO: Estatísticas em tempo real sobre óbitos

O SICO (Sistema de Informação dos Certificados de Óbito) é um sistema de informação cuja finalidade é permitir uma articulação das entidades envolvidas no processo de certificação dos óbitos, com vista a promover uma adequada utilização dos recursos, a melhoria da qualidade e do rigor da informação e a rapidez de acesso aos dados em condições de segurança e no respeito pela privacidade dos cidadãos.

O SICO tem como objetivos:

A desmaterialização dos certificados de óbito; O tratamento estatístico das causas de morte; A atualização da base de dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do correspondente número de identificação atribuído no âmbito do registo nacional de utentes (RNU); A emissão e a transmissão eletrónica dos certificados de óbito para efeitos de elaboração dos assentos de óbito.

O SICO permite a emissão de certificados de óbito eletronicamente através deste endereço.

A ferramenta online permite ainda a qualquer pessoa saber algumas das causas de morte, como acidentes de trânsito ou de trabalho, suicídios, homicídios ou causas naturais; mas os dados concretos que envolvem as mortes (local, identidade, nome dos médicos que assinam o documento) só estão acessíveis a médicos do centro de análise da Direção-Geral da Saúde (DGS).