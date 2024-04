WhatsApp quer mesmo que traga os seus amigos para este serviço de mensagens

O WhatsApp é um dos serviços de mensagens mais usado na Internet em muitos países, mesmo com alguns problemas que têm surgido. Este lote de utilizadores não para de crescer e de aproveitar tudo o que este serviço de oferece. Ainda assim, o WhatsApp quer crescer mais e já começou a mostrar isso aos utilizadores.

WhatsApp quer cativar os seus amigos

A cada nova apresentação de resultados a Meta tem mostrado que o WhatsApp não para de crescer. Há cada vez mais utilizadores mensais ativos e que comunicam em cima de este serviço e exploram as funcionalidades extra que oferece, quer nas chamadas de áudio e vídeo, ou nos stickers e outras imagens.

Ainda assim, e como pode ser visto na mais recente versão disponível para testes, o WhatsApp quer alargar ainda mais a sua longa lista de utilizadores. Para o fazer recorre a um mecanismo já conhecido e que tem sido usado no passado, para comunicar com os utilizadores.

Falamos de um banner que irá ser mostrado aos utilizadores, onde é vista uma mensagem que pede aos utilizadores que convidem os seus amigos e familiares para usar o WhatsApp. Para isso, é fornecido um link para partilha de forma simples e direta.

Banner permite convidar mais utilizadores

Do que é visto, o banner é visível para utilizadores da app o Android e iOS no topo da lista de conversas. Este parece não ser o único banner a ser mostrado e já outra variante deste foi vista, onde era afirmado que o WhatsApp é compatível com uma gama ampla de dispositivos.

Provavelmente este banner deverá ser mostrado em regiões onde ainda não é amplamente usado. Se o banner conseguir convencer os utilizadores a trazer os seus amigos ou membros da família, isso deverá resultar de forma muito positiva a longo prazo, à medida que a Meta aumenta a sua base de clientes.

Com mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos em 2023, o WhatsApp parece querer fazer crescer ainda mais a sua quota de mercado. Há ainda espaço para crescer, procurando atrair utilizadores de outros serviços, mostrando as suas principais funcionalidades e a sua segurança elevada.