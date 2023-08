Proteja os seus filhos no Discord! Algumas dicas infalíveis

A Internet oferece um conjunto de informações e oportunidades para todos, incluindo as crianças. Mas a proteção das suas mentes jovens é uma preocupação real e legítima. Se está preocupado com os seus filhos no Discord, trazemos algumas coisas que pode fazer para os manter seguros.

O que começou como uma plataforma de jogos evoluiu para uma comunidade diversificada que as crianças também usam.

Uma vez que não é possível nem aconselhável proibir completamente as crianças da tecnologia, os pais deveriam aprender algo sobre os serviços que estas utilizam atualmente. Um deles chama-se Discord.

O que é o Discord?

O Discord foi lançado em 2015 e inicialmente serviu como uma plataforma de comunicação para gamers. Ao longo dos anos, tornou-se muito mais do que isso, com milhões de pessoas em todo o mundo a utilizá-lo todos os dias.

O Discord está disponível em praticamente todos os sistemas operativos e também pode ser executado em browsers Web, pelo que as crianças podem aceder-lhe muito facilmente.

O Discord tem milhões de comunidades ativas, mais concretamente servidores. Estão a ser criados novos servidores diariamente, uma vez que qualquer pessoa pode criar o seu próprio gratuitamente. Alguns são privados e só para convidados, enquanto outros são públicos e podem ser acedidos por qualquer pessoa.

O Discord tem controlos parentais?

O Discord exige que os utilizadores tenham, pelo menos, 13 anos de idade. No entanto, este requisito não é rigorosamente aplicado, uma vez que a plataforma não verifica a idade do utilizador no momento do registo. Ao mesmo tempo, é necessário ter em conta que o Discord não serve apenas para enviar mensagens de texto, mas também para trocar fotografias e vídeos, bem como para efetuar chamadas de áudio e vídeo.

Por outras palavras, é muito provável que uma criança encontre conteúdos inadequados em algum momento, o que é definitivamente algo que os pais devem ter em atenção.

Durante anos, o Discord não tinha controlos parentais. Já em julho de 2023, a empresa finalmente introduziu o seu próprio "Central da Família". Num post publicado na época, o Discord explicou o que isso significa para os pais. Esta é a primeira dica infalível para proteger os seus filhos.

Os controlos parentais são ótimos e facilitam imenso a segurança dos seus filhos. Mas existem outras coisas que pode fazer, sem violar a sua privacidade:

1. Comunicar abertamente

Como pai ou mãe, deve comunicar abertamente com o seu filho sobre a segurança na Internet e os perigos que um menor de idade pode encontrar online. Quer esteja preocupado com a cibersegurança ou com a possibilidade de o seu filho se tornar alvo de assédio, a comunicação é fundamental.

Desde que o jovem se sinta à vontade para falar consigo sobre quaisquer preocupações que possa ter, tudo correrá bem.

2. Eduque o seu filho

É verdade que as crianças e os adolescentes de hoje em dia são muito mais competentes do ponto de vista tecnológico do que as gerações anteriores, mas é seguro assumir que a maioria considera a cibersegurança aborrecida e desnecessária.

É por isso que é importante educar os seus filhos e fazê-los compreender o que pode acontecer se não tiverem cuidado ou ignorarem conceitos básicos de segurança online.

3. Estabelecer limites de tempo

Estabelecer limites de tempo também é uma obrigação. A utilização excessiva do Discord (e o tempo de ecrã excessivo em geral) pode ter um grande impacto no bem-estar mental e físico de uma criança, influenciando negativamente o seu desempenho académico e desenvolvimento social.

É importante encorajar outros interesses e estabelecer limites desde o início, para que a criança não desenvolva comportamentos de dependência.

4. Incentivar o pensamento crítico

Nada do que foi dito acima fará uma verdadeira diferença se o seu filho não for encorajado a pensar de forma crítica.

É imperativo que todas as crianças e adolescentes compreendam como funciona a tecnologia, o que motiva os maus comportamentos, como identificar ameaças e porque é importante assumir responsabilidades.

O Discord é tão seguro quanto o tornar

Construir um ambiente online seguro para as crianças requer muito esforço e paciência. Ajudar as crianças e os adolescentes a aprender a manterem-se seguros em plataformas como o Discord será muito importante nos próximos anos, especialmente à medida que forem surgindo novas tecnologias.

Leia também...