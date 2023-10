Inteligência Artificial impulsiona aumento de até 73% no ticket médio das vendas

A utilização da Inteligência Artificial (IA) no marketing revolucionou a experiência de compra dos consumidores. A partir do histórico de preferências e comportamento do cliente, é possível personalizar o contacto e as ofertas enviadas, que impactam diretamente na taxa de conversão e no fortalecimento da relação entre a empresa e o público. Assim sendo, a solução "Send Frequency" automatiza o envio das comunicações nos dias e horários de maior interação, personalizados para cada cliente.

Quando associada à automação de marketing, a Inteligência Artificial realiza todas as etapas do processo sem envolver ações manuais, o que contribui para a otimização do tempo. Um exemplo de solução é o "Send Frequency", desenvolvido pela E-goi Digital Solutions - empresa especializada em automação de marketing omnicanal e soluções à medida.

A tecnologia consegue identificar o melhor dia e hora em que cada subscritor está mais predisposto a interagir com a campanha de e-mail, com base no histórico de interações com outras campanhas.

Num dos casos de implementação, o "Send Frequency" aumentou em 73% o ticket médio de venda, nos dois primeiros meses. A solução foi executada pela E-goi Digital Solutions na estratégia de comunicação de uma marca do segmento de moda, em Portugal.

As campanhas de e-mail enviadas em slots personalizadas tiveram uma taxa de abertura mínima de 56%, sem ocupar mais tempo da equipa de marketing da marca.

A tecnologia analisa o histórico de comportamento de cada subscritor, com base nas suas interações desde as aberturas aos cliques, bem como as ações similares com base na perfilagem dos subscritores. De seguida, o modelo é treinado definindo o melhor dia e horário para enviar a comunicação hiper personalizada nos próximos sete dias. Com a implementação, garantimos que as comunicações são entregues quando os clientes estão mais predispostos a abri-las e a interagir com elas. Isto significa mais aberturas, mais cliques e mais conversões para o seu negócio.

Explica o Head of Innovation e Research da E-goi, Daniel Alves de Oliveira, responsável pela gestão do projeto.

O modelo "Send Frequency" faz parte de uma série de algoritmos desenhados pelo Núcleo de Investigação & Desenvolvimento da E-goi, para serem constantemente treinados e adequados a qualquer modelo de negócio, com o objetivo de maximizar a conversão.

A cada campanha enviada, a tecnologia armazena o comportamento individual dos subscritores no próprio modelo, reforça a aprendizagem e melhora a recomendação das campanhas futuras, o que amplia a eficiência.

Afirma Daniel.

Todas as técnicas e abordagens implementadas foram investigadas e aprimoradas, sempre com fundamentação científica.