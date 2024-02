Esta operadora “oferece” 35GB por apenas 6,99 euros

O mercado das operadoras de comunicações é bastante concorrencial! Em Portugal, as operadoras têm vindo oferecer pacotes bastante atrativos, com preços mais reduzidos. Mas ainda há um caminho pela frente e talvez com a chegada da Digi haja mais mudanças positivas para o consumidor. E 35GB por apenas 6,99 euros, parece-lhe bem?

TuMovil: a nova operadora de Espanha

Espanha passou a ter mais um operador de comunicações com preços super "agressivos". Chama-se TuMovil e apesar de ter uma página web pouco atrativa, oferece bons tarifários.

Acedendo à página oficial da empresa, verifica-se que tem um plano de 15 GB, com dados mais chamadas ilimitadas (5000 min) para 150 destino por apenas 6,50 euros. Pagando mais um pouco, ou seja, 6,99 euros, o plafond passa para 35 GB. Mas a operadora não se fica por aqui. Pagando 8,99 euros tem um plafond de 80 GB e se pagar 12,99 euros o plafond passa para 130 GB.

Se o consumidor estiver disposto a pagar 14,99 euros, terá plafond de internet ilimitado.

A romena Digi deverá estrear-se no mercado português em abril, e deverá usar a estratégia aplicada em Espanha, apostando em serviços vocacionados para o mercado jovem, com ofertas a preços mais baixos.