Já se sabe a data para as inscrições nos Exames Nacionais

Em Portugal existem exames nacionais para acesso às Instituições de Ensino Superior. No despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, ficou a saber-se qual a data para as inscrições nos Exames Nacionais. Saiba já.

Inscrições nos Exames Nacionais de 26 de fevereiro a 8 de março

De acordo com a informação do Diário da República, os “alunos do 11.º ano e do 12.º ano que pretendam realizar exames finais nacionais exclusivamente como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior” devem inscrever-se entre os dias 26 de fevereiro a 8 de março.

Segundo o despacho normativo nº4/2024, as inscrições para a realização das provas finais, quando aplicável, dos exames finais nacionais, dos exames a nível de escola de línguas estrangeiras equivalentes a exames finais nacionais, das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário e das provas a nível de escola dos ensinos básico e secundário, são efetuadas através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt.

Refere ainda o despacho que “Os alunos que realizam provas de aferição não necessitam de efetuar qualquer inscrição”. Os alunos que vão realizar provas de equivalência à frequência dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, provas finais e provas a nível de escola do 3.º ciclo do ensino básico, as inscrições são automáticas para quase todos.

Os exames finais nacionais são obrigatoriamente realizados na primeira fase, estando previstas algumas exceções e sendo permitida a realização na segunda fase quando, por exemplo, os alunos chumbam à disciplina.