Portugal: Já todos os concelhos têm rede 5G

Portugal arrancou tarde, mas as mais recentes informações revelam que a cobertura do 5G em Portugal está no bom caminho. Segundo refere a ANACOM, todos os concelhos já têm estações de base 5G instaladas. O número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 12%, correspondendo a 839 novas estações, num total de 7831 estações.

Segundo revela a ANACOM, a NOS mantém-se como o operador que até à presente data instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela MEO. No que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, a NOS cresceu 10% (+ 348 estações), a Vodafone 13% (+ 318 estações) e a MEO 15% (+ 173 estações).

A NOS é o operador que, tomando como referência o final do 2.º trimestre, tem instalado um maior número de estações de base 5G, num total de 3725 estações (48%), seguindo-se a Vodafone com 2769 estações (35%) e a MEO com 1337 estações (17%).

Em termos de dispersão territorial das estações de base 5G, por municípios, a MEO é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de concelhos, 304, seguindo-se a NOS com a presença em 276 concelhos e a Vodafone em 268 concelhos.

Dos 308 concelhos que constituem o país e onde existem estações associadas à tecnologia 5G, 263 concelhos dispõem de estações de base instaladas por três operadores (MEO, NOS e Vodafone). Em relação ao trimestre passado, são mais 36 concelhos que contam com a presença de todos os operadores com estações 5G instaladas.

Com esse aumento, o número de concelhos que dispõem de estações de base instaladas por dois operadores desce para 14, menos 28 em relação ao trimestre anterior, e reduz-se para 31 o número de concelhos que apenas dispõem de estações de base instaladas por um único operador, menos 5 se comparado com o primeiro trimestre de 2023. Observa-se, assim, um aumento da representatividade dos três operadores ao nível dos concelhos.