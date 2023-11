Maioria dos créditos à habitação contratados com taxa de juro mista

O crédito à habitação continua a ser um problema difícil para muitas famílias. Com o aumento das taxas Euribor, o momento é de tentar negociar com o banco ou outros bancos melhores condições. Atualmente também já é possível pedir a fixação da prestação. Em setembro de 2023, a maioria dos créditos à habitação contratados foram com taxa de juro mista.

As estatísticas de empréstimos à habitação e respetivas taxas de juro são de grande importância para todos os agentes económicos e, no atual contexto de subida de taxas por parte do Banco Central Europeu, merecem particular destaque.

Nesta página encontra os principais conceitos e algumas das estatísticas que permitem conhecer melhor o que são as taxas de juro, analisar a sua evolução e aprofundar o seu conhecimento sobre a atual conjuntura.

Segundo revela o Banco de Portugal, em setembro, os novos empréstimos à habitação com taxa mista (isto é, empréstimos com taxa de juro fixa num período inicial do contrato, seguido de um período em que a taxa de juro é variável) representaram 55% do total de novos empréstimos à habitação.

A prestação média mensal do stock de empréstimos para habitação própria permanente aumentou 6 euros em setembro, fixando-se nos 413 euros. Este aumento está em linha com o verificado em agosto. Comparando com setembro de 2022, a prestação média mensal subiu 109 euros - podem saber mais aqui.

Segundo informações do Banco de Portugal em setembro, os créditos à habitação com taxa de juro fixa ou mista tinham aumentado de cerca de 15% para quase metade (49%) das novas operações de crédito.