O Rufus da Amazon vai transformar a forma como fazemos compras online

A Amazon potencializou a sua aplicação com (claro) a Inteligência Artificial (IA). O chatbot Rufus chega para auxiliar os utilizadores, facilitando as suas compras online.

No ano passado, o CEO da Amazon, Andy Jassy, disse que todas as suas divisões estavam a testar a IA. Enquanto gigante do e-commerce, a empresa está ciente da necessidade de se manter alinhada com as tendências de compra, e uma delas é, claramente, a IA.

Agora, a gigante anunciou um produto que, de forma ambiciosa, facilitará as compras online. Chamado Rufus, o novo chatbot da Amazon está integrado na aplicação e responde às necessidades (ou dúvidas, ou incertezas) dos utilizadores.

O Rufus é conhecedor de todos os produtos do vasto catálogo da Amazon, bem como dos seus detalhes, avaliações, e perguntas e respostas. Por estar ligado à Web, também é capaz de extrair informações que possam ser pertinentes.

Conforme avançado pela Amazon, a ideia é que o utilizador digite aquilo de que necessita, bem como potenciais dúvidas, na caixa de pesquisa, e, a partir daí, sejam geradas respostas e sugestões de produtos, de forma eficiente.

Rufus da Amazon facilitará as compras online

O propósito do Rufus passa por facilitar o processo de pesquisa sobre os produtos que antecede a efetiva compra. Afinal, o chatbot responde às perguntas que o utilizador tem com base na informação que reúne das suas várias fontes.

Segundo a Amazon, o Rufus é capaz de responder a perguntas genéricas, como "O que ter em conta antes de comprar um par de ténis de corrida", ou simplesmente oferecer soluções para necessidades como "Preciso de arrumar a minha área de trabalho", recomendando os produtos relevantes.

Atualmente, o chatbot está limitado a uma pequena seleção de utilizadores da app da Amazon nos Estados Unidos, como parte de um teste beta. Esta é uma versão inicial do produto, pelo que a Amazon alerta que "nem sempre acertará". Nas próximas semanas, a disponibilidade do Rufus deverá ser alargada a um conjunto mais amplo de utilizadores, também, nos Estados Unidos.