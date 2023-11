Crédito à Habitação: A partir de hoje pode pedir a fixação da prestação

Sobre o crédito habitação não há muito a dizer. As taxas Euribor têm vindo a atingir valores históricos e o Governo anunciou um conjunto de medidas para "aliviar" as prestações. A partir de hoje, os clientes bancários já podem pedir a adesão ao regime que fixa por dois anos a prestação do crédito à habitação ( o valor será inferior ao atual).

Mecanismo de fixação da prestação disponível por 2 anos...

A partir desta quinta-feira e até fim de março de 2024 os clientes bancários podem pedir ao seu banco o acesso a este mecanismo, que abrange empréstimos a taxa variável contraídos até 15 de março de 2023 e cujo período de amortização seja superior a cinco anos. Segundo é referido, os bancos têm depois 15 dias para responder, incluindo com simulações da prestação 'normal' e da prestação com parte do valor diferido, do montante a pagar mais tarde e do plano de reembolso do montante a diferir. Os clientes terão então 30 dias para informarem o banco se querem ou não a fixação da prestação.

Na prática, os clientes que acedam a este mecanismo ficam dois anos a pagar menos que o atual. Nos quatro anos seguintes, passa a ter o seu valor 'normal' (com o indexante da altura totalmente refletido). Ao fim dos quatro anos, as famílias vão pagar nas prestações restantes o valor não pago enquanto beneficiaram da referida redução. Bancos não poderão cobrar comissões ou encargos pela fixação da prestação.

A Deco/Proteste fez simulações para a Lusa nas quais quantifica o agravamento do valor total pago pelo crédito caso clientes peçam acesso à fixação da prestação.

Assim, a título de exemplo, para um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread (margem comercial do banco) de 1,25% e indexado à Euribor a seis meses, tem uma prestação atual de 831,09 euros e aderindo à moratória passará a pagar 722,28 euros, ou seja, pagará menos 108,82 euros por mês.

Assim, durante os dois anos de fixação da prestação pagará menos 2.611,65 euros. Já quando passar a pagar a prestação ‘normal’ juntamente com o capital diferido a prestação mensal passa a 850,87 euros. No total do crédito, a Deco/Proteste indica que o custo adicional em juros no total do contrato de um cliente com este crédito aderir à moratória é de 3.082,13 euros.